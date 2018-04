DGAP-News: Mynaric berichtet über bedeutende Meilensteine der Technologie- und Produktentwicklung im Geschäftsjahr 2017

DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Mynaric berichtet über bedeutende Meilensteine der Technologie- und Produktentwicklung im Geschäftsjahr 2017

Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht

Mynaric verzeichnet bisher stärkste Geschäftsergebnisse

Geschäftsführung rechnet 2018 mit weiterem geschäftlichen und technologischen Erfolg

München, 24. April 2018 - Mynaric hat heute seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Hervorgehoben werden darin nicht nur die bedeutenden Errungenschaften in der Technologie- und Produktentwicklung, sondern auch die starke Performance in den Finanzdaten. Die operative Tochtergesellschaft - verantwortlich für Entwicklung, Produktion und Vertrieb der Produkte des Unternehmens - weist für das Geschäftsjahr 2017 eine Gesamtleistung von EUR 3,2 Mio. aus und liegt damit 140% über dem Vorjahreswert. Darin enthalten sind Umsätze im Wert von 1,6 Mio. EUR - eine Steigerung von mehr als 240% gegenüber dem Ergebnis von 2016. Dr. Wolfram Peschko, Vorstandsvositzender von Mynaric, kommentiert: "Die heutige Veröffentlichung der Zahlen von 2017 erzählt nur einen Teil der Geschichte darüber, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben. Der Erlös von 27,3 Mio. EUR aus dem Börsengang ermöglicht es uns heute, als eines der wenigen Unternehmen weltweit, preisgünstige Laserkommunikationsterminals in Serie zu produzieren und uns strategisch auf dem Konstellationsmarkt zu platzieren." Produkte and Technologie 2017 war für Mynaric nicht nur ein Jahr der finanziellen Erfolge, sondern auch der technologischen Meilensteine. Das Unternehmen kann mit Stolz berichten, dass zwei Laserkommunikationsterminals für einen bevorstehenden Luftfahrt-Test ausgeliefert wurden. Zudem ist das Unternehmen im Zeitplan, bis Anfang 2019 die Qualifizierungseinheit des Laserkommunikationsterminals für Kleinsatelliten fertigzustellen, um darauf folgend die Serienproduktion anzustoßen. Die kürzlich angekündigte technologische Partnerschaft mit CEA-Leti, mit deren Hilfe der Markt für Laser-Kommunikationsprodukte vollkommen neu definiert werden soll, bildet die Krönung eines Jahres voller Höhepunkte, in dem das Unternehmen seinen Technologievorsprung und seine Präsenz im Telekommunikationsmarkt der Luft- und Raumfahrt stetig ausbauen konnte. Mitarbeiterzahlen steigen weiter Mynaric sieht sich auf seinem Wachstumskurs weiterhin in der Lage, die bestmöglichen Talente für die Arbeit an den Laserkommunikationsprodukten zu gewinnen. Allein im Jahr 2017 wurden 23 Spezialisten und Fachkräfte für technische und administrative Positionen eingestellt. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass die Zahl bis Ende 2018 auf über 100 Mitarbeiter steigen wird. Ausblick für die Laserkommunikationsindustrie Im vergangenen Jahr konnte man ein gesteigertes Medieninteresse an der Errichtung von sog. Satellitenkonstellationen und - in geringerem Maße - auch an Höhenkonstellationen beobachten. Dies ist durchaus bemerkenswert für einen Markt, dessen rasante Entwicklung zunächst nur von Branchenkennern wahrgenommen wurde. Es sind nicht nur die Bemühungen der führenden Konstellationsanbieter, die dieses Interesse vorantreiben, sondern auch die Einsicht vonseiten der Regulierungsbehörden und der Telekommunikationsindustrie selbst in die Notwendigkeit, nach Alternativen zu suchen. Denn die bestehenden Telekommunikationsnetze sind ganz offensichtlich überfordert mit der Aufgabe, den 3 Milliarden Menschen ohne Internet einen Breitbandzugang zu verschaffen und gleichzeitig die zusätzlichen Belastungen, die das Internet der Dinge und die wachsende Zahl datenhungriger Geräte verursachen, zu bewältigen. Zunehmende Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Privatsphäre terrestrischer Netzwerke sind ein weiterer Treiber für den Markt der Luft- und Raumfahrtkonstellationen. Man ist sich heute einig, dass 2018 aller Wahrscheinlichkeit nach das Jahr sein wird, in dem die weltweiten Projekte und Pläne, den Datentransfer über die Wolken zu bringen, tatsächlich umgesetzt werden. Positive technologische und regulatorische Entwicklungen haben im vergangen Jahr die Position der Branche gestärkt, und mit zahlreichen konkreten Erfolgen konnte das Vertrauen der Industrie gewonnen werden, so dass die große Vision für die Zukunft der Kommunikation unweigerlich näher rückt. In einer Zeit, in der nun die Konstellationen von der Planungsphase in die Realisierung übergehen, und der Aufbau der weltumspannenden Netze auch dank der Aussicht auf erfolgreiche Genehmigungsverfahren erleichtert wird, erwartet Mynaric eine weitere Zunahme des Marktinteresses, da fast alle großen Konstellationen zur Bereitstellung ihrer Backbone-Konnektivität auf die Technologie der Laserkommunikation zurückgreifen werden. Aufgrund des gesteigerten Marktinteresses sowie der Marktreife der Produkte von Mynaric erwartet das Unternehmen für das Jahr 2018 ein anhaltend starkes Wachstum seiner Finanzzahlen. Dieser Optimismus stützt sich insbesondere auf jüngste Entwicklungen im Raumfahrtgeschäft - mit der fortschreitenden Entwicklung des Terminals für Kleinsatelliten im Plan und der Situation im Rücken, dass sich die Betreiber der Konstellationen vertraglich binden müssen, um ihre Zeitpläne einzuhalten. Im Übrigen erwartet Mynaric auch in den beiden anderen Geschäftsbereichen - Bodenstationen und Flugterminals - ein weiteres positives Wachstum in 2018, wobei die Erstauslieferungen in beiden Segmenten die Basis für Nachfolge-Bestellungen und damit einen Produktionsanstieg bilden werden. Mynaric blickt nach dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 - mit unverändertem Optimismus auf das laufende Geschäftsjahr und ist sich sicher, dass die Geschäftsentwicklung und das Marktwachstum im Geschäftsjahr 2018 sich positiv entwickeln werden.

Download des Geschäftsberichts 2017



Der Geschäftsbericht kann von Mynarics brandneu gestalteter interaktiver Internetseite heruntergeladen werden: https://mynaric.com/investor-relations

Über Mynaric



Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Aufbau von dynamischen Kommunikationsnetzwerken in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit über lange Strecken kabellos zu übermitteln. Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.



Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com

Wichtige Hinweise



Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

Kontakt



Mynaric AG

Friedrichshafener Str. 3

82205 Gilching

Deutschland

e comms@mynaric.com

t + 49 40 609 186 65

(Deutsche Medien)

t + 49 8105 7999-117

