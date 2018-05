DGAP-News: Medios AG startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018

DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Medios AG startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018



16.05.2018 / 12:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Corporate News

Medios AG startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018 Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal

Vorstand bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr Berlin, 16. Mai 2018 - Die Medios AG ("Medios"), eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland, ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018 gestartet und bestätigt nach einer deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerung im ersten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr. Im Zeitraum von Januar bis März stieg der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 32 Prozent auf 68,6 Millionen Euro (IFRS; Vj. 51,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) kletterte ohne Berücksichtigung des 2017 beschlossenen Aktienoptionsprogramms (AOP) und ohne Einmalaufwendungen von rund 0,3 Millionen Euro im Zusammenhang mit der geplanten Akquisition und Integration der Betriebsteile der BerlinApotheke Schneider & Oleski oHG um 20 Prozent auf 2,4 Millionen Euro (IFRS; Vj. 2,0 Mio. EUR). Nach Sonderaufwendungen erhöhte sich das EBT ohne Berücksichtigung des AOP um 5 Prozent auf 2,1 Millionen Euro. Manfred Schneider, CEO der Medios AG: "Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und die anhaltend hohe Nachfrage nach individualisierter Medizin stimmen uns weiterhin optimistisch, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen und den dynamischen Wachstumskurs wie geplant fortzusetzen." Der Vorstand bestätigt seine Prognose, die davon ausgeht, dass die erworbenen Betriebsteile ab Juni 2018 integriert und einen signifikanten Beitrag zum Konzernumsatz und EBT leisten werden. Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Vorstand daher weiterhin mit einem Konzernumsatz in Höhe von rund 320 Millionen Euro und einem EBT ohne Berücksichtigung des AOP in Höhe von rund 11 Millionen Euro. Das entspricht einem erheblichen Zuwachs um 26 Prozent bzw. 37 Prozent im Vergleich zu den Geschäftszahlen 2017 in Höhe von 253 Millionen Euro bzw. 8,0 Millionen Euro. Über Medios AG

Die Medios AG ist eines der führenden Specialty Pharma Unternehmen in Deutschland. Als Großhändler für Specialty Pharma Arzneimittel und GMP-zertifizierter Hersteller patientenindividueller Medikationen deckt Medios wesentliche Bestandteile der Versorgungskette in diesem Bereich ab und folgt den höchsten internationalen Qualitätsstandards. Bei Specialty Pharma Arzneimitteln handelt es sich insbesondere um individualisierte Infusionen für Patienten mit seltenen oder chronischen Erkrankungen wie Krebs, HIV und Hepatitis. Ziel von Medios ist es, Partnern und Kunden integrierte Lösungen entlang der Wertschöpfungskette anzubieten und dadurch eine optimale pharmazeutische Versorgung der Patienten zu gewährleisten. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktie (WKN: A1MMCC, ISIN: DE000A1MMCC8) notiert im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und der Börse Hamburg-Hannover. Kontakt

Kirchhoff Consult AG

Nikolaus Hammerschmidt

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Telefon: +49 40 60918618

Fax: +49 40 60918660

E-mail: nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de

www.kirchhoff.de Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

16.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de