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25.05.2018 08:41:28
DGAP-News: Grand City Properties S.A. announces publication of convening notice for the 2018 Annual General Meeting
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DGAP-News: Grand City Properties S.A. / Key word(s): AGM/EGM/Real Estate
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES") OR IN OR INTO OR TO ANY PERSON RESIDENT OR LOCATED IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS DOCUMENT.
GRAND CITY PROPERTIES S.A. ANNOUNCES PUBLICATION OF CONVENING NOTICE FOR THE 2018 ANNUAL GENERAL MEETING
25 May 2018.
Grand City Properties S.A. (the "Company") announces today the publication of the convening notice and related materials for the annual general meeting of shareholders of the Company ("AGM") to be held on 27 June 2018.
In connection with the AGM, the board of directors of the Company has proposed the distribution of a dividend in the amount of EUR 0.73 (gross) per share, subject to the approval of the dividend by the AGM.
Further information regarding the AGM and the proposed dividend is available at http://grandcityproperties.com/en/annual-general-meeting.html.
DISCLAIMER
THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES.
THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.
THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED AT AND IS ONLY BEING DISTRIBUTED IN THE UNITED KINGDOM TO (I) PERSONS WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (THE ORDER), (II) HIGH NET WORTH ENTITIES, AND OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED FALLING WITHIN ARTICLE 49 OF THE ORDER, AND (III) PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS RELEVANT PERSONS). THIS COMMUNICATION MUST NOT BE READ, ACTED ON OR RELIED ON BY PERSONS WHO ARE NOT RELEVANT PERSONS. ANY INVESTMENT OR INVESTMENT ACTIVITY TO WHICH THIS ANNOUNCEMENT RELATES IS AVAILABLE ONLY TO RELEVANT PERSONS AND WILL BE ENGAGED IN ONLY WITH RELEVANT PERSONS.
IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (THE PROSPECTUS DIRECTIVE) (QUALIFIED INVESTORS). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE SECURITIES IN ANY OFFER (AN INVESTOR) OR TO WHOM ANY OFFER OF THE SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR. ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY THE COMPANY OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE.
THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF THE COMPANY. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS.
25.05.2018 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a service of EQS Group AG.
|Language:
|English
|Company:
|Grand City Properties S.A.
|1, Avenue du Bois
|1251 Luxembourg
|Luxemburg
|Phone:
|+352 28 77 87 86
|Fax:
|+352 28 77 87 84
|E-mail:
|info@grandcity.lu
|Internet:
|grandcityproperties.com
|ISIN:
|LU0775917882, XS1130507053, XS1191320297, XS1220083551, XS1491364953, XS1373990834, XS1654229373
|WKN:
|A1JXCV , A1ZRRK, A1ZW4K, A1ZZ49, A186BF, A18YJ1
|Indices:
|MDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange; Dublin, Luxemburg, SIX
|End of News
|DGAP News Service
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