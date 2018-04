DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2018

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2018



Düsseldorf, 12. April 2018 - Die GEA Group Aktiengesellschaft hat vorläufige Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und gleichzeitig den für das Jahr 2018 gegebenen Ausblick auf die Geschäftsentwicklung bestätigt.



Der Auftragseingang beträgt voraussichtlich rund 1.100 Mio. EUR (Vorjahr 1.136 Mio. EUR). Dabei lagen die wechselkursbedingten Belastungen bei knapp 60 Mio. EUR. Der Umsatz des Konzerns steigt voraussichtlich auf rund 1.035 Mio. EUR (Vorjahr 1.004 Mio. EUR). Die wechselkursbedingten Belastungen belaufen sich hier auf rund 50 Mio. EUR. Beim operativen EBITDA werden voraussichtlich rund 65 Mio. EUR (Vorjahr 96 Mio. EUR) erzielt.



Nach gestiegenen Auftragseingängen in den Monaten Januar und Februar entwickelte sich der Monat März bei der Business Area Solutions eher verhalten. Zudem lag das Umsatzvolumen dieser Business Area im Monat März rund 30 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die enttäuschende Gross Marge bei der Business Area Solutions im Januar und Februar - insbesondere auch in den amerikanischen Gesellschaften - hat sich zwar im März verbessert, bleibt aber nach wie vor unter dem Vorjahr. In der Business Area Equipment stieg der Auftragseingang im ersten Quartal insgesamt organisch um mehr als 10 Prozent, wozu alle Produktgruppen beitrugen. Demgegenüber konnten die Ergebnisbeiträge aus Volumenwachstum dieser Business Area die währungsbedingten Nachteile und negativen Produktmixeffekte, insbesondere in den USA, nicht vollständig kompensieren.



"Wir bestätigen unseren für das Jahr 2018 gegebenen Ausblick auf die Geschäftsentwicklung. Unsere Einschätzung stützt sich auf den soliden Auftragsbestand sowie bereits eingeleitete Maßnahmen. Neben dem verstärkten Fokus auf den Produktmix haben wir bereits Initiativen zur Verbesserung der Ergebnisbeiträge in Nordamerika gestartet. Darüber hinaus halten wir an der konsequenten Kostendisziplin auch im laufenden Geschäftsjahr fest. In einem herausfordernden Umfeld wird es für die Erreichung des Ausblicks auch wesentlich auf die Auftragseingangsentwicklung im zweiten Quartal 2018 ankommen", erläutert Jürg Oleas, Vorstandsvorsitzender der GEA Group Aktiengesellschaft.



Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht GEA am 4. Mai 2018.





Marc Pönitz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1500

marc.poenitz@gea.com



Über GEA

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2017. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik, Komponenten und umweltschonende Energielösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 18.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.



GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1492

Fax +49 (0)211 9136 31087

gea.com