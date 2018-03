DGAP-News: GEA AG

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

GEA Vorstandsvorsitzender verlängert Vertrag nicht und läutet Generationswechsel ein Düsseldorf, 18. März 2018 - Der langjährige Vorstandsvorsitzende der GEA Group Aktiengesellschaft, Jürg Oleas (60), hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Dr. Helmut Perlet, informiert, dass er für eine Verlängerung seiner Amtszeit über den 31. Dezember 2019 hinaus nicht zur Verfügung steht. Um einen zügigen Generationswechsel einzuleiten, hat Jürg Oleas darüber hinaus vorgeschlagen, zur Hauptversammlung im April 2019 aus dem Vorstand auszuscheiden.



Dr. Helmut Perlet, Vorsitzender des GEA Aufsichtsrats, sagte: "Ich bedaure die Entscheidung von Jürg Oleas sehr, gleichzeitig respektiere ich diesen Schritt. Mit dem vorgeschlagenen Zeithorizont ist gewährleistet, dass die begonnenen Weichenstellungen zur Umsetzung der strategischen Ziele im laufenden Geschäftsjahr weiter vorangebracht werden und Jürg Oleas eine geordnete Übergabe begleiten kann. Der Aufsichtsrat wird zum weiteren Vorgehen zeitnah beraten und den formellen Auswahlprozess unverzüglich einleiten. Ziel ist es, bis Ende 2018 einen Nachfolger zu bestellen. Ich danke Jürg Oleas sehr für seinen langjährigen und erfolgreichen Einsatz über die vergangenen insgesamt 17 Jahre bei GEA. Er hat das Unternehmen wie kein anderer geprägt. Unter seinem Vorsitz hat sich GEA zu einem weltweit erfolgreichen Unternehmen der Nahrungsmittel-, Getränke- und Prozesstechnologie entwickelt, das heute in einem Großteil seiner Märkte zu den Technologie- und Marktführern gehört."



Jürg Oleas sagte: "Mit diesem Schritt möchte ich einen geordneten Nachfolgeprozess ermöglichen, der es dem Unternehmen gestattet, GEA erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Entscheidung ist mir gleichwohl schwergefallen, da ich mich eng mit GEA, seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Kunden in der ganzen Welt verbunden fühle. In der verbleibenden Zeit werde ich die Umsetzung der strategischen Ziele von GEA weiter voranbringen und zu einem geordneten Generationswechsel beitragen. Ich danke dem Aufsichtsrat sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausdrücklich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die weiteren nächsten Monate der engen Zusammenarbeit."

Marc Pönitz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1500

marc.poenitz@gea.com

Über GEA

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in 2017. Das international tätige Technologieunternehmen konzentriert sich auf Prozesstechnik, Komponenten und umweltschonende Energielösungen für anspruchsvolle Produktionsverfahren in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 18.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1492

Fax +49 (0)211 9136 31087

gea.com

