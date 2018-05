DGAP-News: EVOTEC ERWEITERT CRISPR-BASIERTES TECHNOLOGIEANGEBOT MIT LIZENZ VON ERS GENOMICS

DGAP-News: EVOTEC AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EVOTEC ERWEITERT CRISPR-BASIERTES TECHNOLOGIEANGEBOT MIT LIZENZ VON ERS GENOMICS



02.05.2018 / 07:30

LIZENZ BIETET EVOTECS PARTNERN EINE EINZIGARTIGE INTEGRIERTE LÖSUNG ZUR IDENTIFIZIERUNG NEUER KRANKHEITSVERÄNDERNDER GENE UND ERWEITERT BESTEHENDE EXPERTISE IN DEN BEREICHEN PHÄNOTYPISCHES SCREENING, IPSC UND KRANKHEITSBIOLOGIE

Hamburg, 02. Mai 2018:

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab heute bekannt, dass sie ihr CRISPR-Serviceangebot um eine Lizenz von ERS Genomics Limited erweitert hat. Mit dieser Lizenz erhält Evotec Zugriff auf die führende Genome Editing-Technologie und ergänzt und erweitert somit ihre bestehenden CRISPR-Lizenzen über das Broad Institute um die Genome Editing-Technologie von Emmanuelle Charpentier und anderen. Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Diese Lizenz von ERS Genomics ist das jüngste Beispiel von Evotecs Investitionen in Genome Editing-Technologien. In Kombination mit unseren weltweit führenden iPSC- und phänotypischen Screening-Plattformen bietet der weitere Ausbau unserer CRISPR-basierten Technologien unseren Partnern eine einzigartige Lösung für die Identifizierung neuer krankheitsverändernder Gene." Eric Rhodes, CEO von ERS, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir Evotec als weiteren Lizenznehmer für unsere CRISPR-Cas9-Technologie gewinnen konnten. Als ein weltweit führender Anbieter individueller Forschungslösungen sind wir sehr erfreut, dass Evotec die Nutzung der Technologie in verschiedene wichtige Bereiche ausweitet."



Über Evotecs CRISPR-Angebot

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) ist ein natürlich vorkommendes bakterielles Immunsystem. Wissenschaftler setzen dieses System als Genome Editing-Tool für Säugetierzellen ein. Evotec verfügt über mehrere Lizenzen für die Nutzung der CRISPR-Cas9 Genome Editing-Technologie von ERS Genomics und dem Broad Institute. Evotec nutzt die CRISPR-Technologie sowohl für ihre Target-ID-Plattform als auch zur Unterstützung der Dekonvolution von durch phänotypisches Screening identifizierten Zielstrukturen. Mit der Integration von genomweit aufgestellten CRISPR-Bibliotheken in Evotecs Screening-Plattformen kann Evotec Gen-Deletion und menschliche, zellbasierte Krankheitsmodelle nutzen, um neue Zielstrukturen für Wirkstoffentwicklungsprogramme zu identifizieren.

ÜBER ERS GENOMICS LIMITED

ERS Genomics wurde gegründet, um breiten Zugang zu den grundlegenden CRISPR/Cas9-Patenten bereitzustellen, die von Dr. Emmanuelle Charpentier gehalten werden. Nichtexklusive Lizenzen sind für Forschung sowie Produkt- und Serviceangebote in vielen Feldern verfügbar, darunter: Forschungstools, Kits, Reagenzien, Entdeckung neuer Targets für therapeutische Intervention, Zelllinien für Entdeckung und Screening neuer Wirkstoffkandidaten, GMP-Produktion von Arzneimitteln, Produktion industrieller Materialien wie Enzymen, Biotreibstoffen und Chemikalien und synthetische Biologie. Weitere Informationen finden Sie auf www.ersgenomics.com. MEDIENKONTAKT ERS GENOMICS

MacDougall Biomedical Communications

Mario Brkulj or Kara Mazey

Tel.: +49 89 2420 9345 or +1 781 235 3060

Email: ersgenomics@macbiocom.com

ÜBER EVOTEC AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG. ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.: +49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

