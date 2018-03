DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

EVOTEC FÜHRT INDIGO EIN: EINE EINZIGARTIGE INTEGRIERTE LÖSUNG ZUR BESCHLEUNIGUNG DES KLINIKEINTRITTS VON WIRKSTOFFKANDIDATEN



INDIGO(R) IST MARKTFÜHREND BEI INTEGRIERTEN WIRKSTOFFENTWICKLUNGS-LÖSUNGEN UND BESCHLEUNIGT DEN ZEITRAUM VON DER AUSWAHL EINES WIRKSTOFFKANDIDATEN BIS ZUR IND-EINREICHUNG MEIST AUF WENIGER ALS 52 WOCHEN

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) hat ihre Wirkstoffentwicklungslösung INDiGO(R) eingeführt. Durch die Einführung von INDiGO(R) werden die Kompetenz und Leistungsfähigkeit von Evotec auf einzigartige Weise kombiniert, um bessere Wirkstoffkandidaten schneller und effizienter als durch die Standardvorgehensweisen zu den Patienten zu bringen.



INDiGO(R) ist eine bewährte Entwicklungslösung, die bereits über mehrere Jahre von Aptuit, der jüngsten Akquisition von Evotec und dem Marktführer für hochwertige integrierte Wirkstoffforschungs- und -entwicklungslösungen, erfolgreich eingesetzt wurde. Es konnte nachgewiesen werden, dass mithilfe der INDiGO(R)-Lösung die Dauer und Kosten der präklinischen Wirkstoffentwicklung verringert werden und gleichzeitig hochwertige Datenpakete für die Einreichung bei Regulierungsbehörden zur Genehmigung klinischer Prüfungen/IND zusammengestellt werden. Zu den typischen Leistungen im Rahmen von INDiGO(R) gehören: Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen, Entwicklung von Formulierungen, klinische Lieferung, Sicherheitsbewertung, DMPK, Bioanalyse und Biomarker sowie die Vorbereitung der Dokumente für die Einreichung. Evotecs Partner profitieren von einem einzigen, integrierten Dienstleister für alle präklinischen Entwicklungstätigkeiten, von einem erstklassigen Projektmanagement sowie erfahrenen Wissenschaftlern.



Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer, kommentierte: "Evotecs INDiGO(R) bietet unseren Partnern einen vollintegrierten Ansatz, mit dem sie die Entwicklung ihrer Wirkstoffkandidaten bis zur regulatorischen Einreichung auf die zeit- und kosteneffizienteste Weise beschleunigen können. Unsere Erfolgsbilanz und Erfahrung bei der Verbindung der entsprechenden wissenschaftlichen Kenntnisse mit den geeigneten technischen Prozessen sowie dem Projektmanagement gewährleisten eine pünktliche und kostenmäßig planbare Lieferung klinikreifer Kandidaten. INDiGO(R) ermöglicht unseren Kunden einen schnellen und effizienten nahtlosen Übergang von der Kandidatenauswahl in den regulatorischen Raum und zu den Patienten."



Dr. Roberto Dorigatti, Senior Vice President, Integrated Development Programmes, sagte: "Unsere INDiGO(R)-Lösung ist eine vollständig integrierte Wirkstoffentwicklungslösung. Sie ist in unserer Branche einzigartig und kann eine Erfolgsbilanz hinsichtlich der dramatischen Verkürzung der Zeit und Kosten (um mehr als 50%) innerhalb der IND-Vorbereitungsphase der Entwicklung vorweisen und setzt dabei immer auf höchste Qualität und wissenschaftliche Integrität. Unsere erfahrenen Teams sind Experten in der Wirkstoffentwicklung und können Projekte nicht nur durchführen, sondern tragen wissenschaftlich und strategisch zur beschleunigten Entwicklung neuer Arzneimittel bei."



Laborführung - http://bit.ly/Evotec-indigo-facility_tour

E-book - http://bit.ly/Evotec-Indigo-ebook

Expertengespräch - http://bit.ly/Evotec-Indigo-Rob_Dorigatti

ÜBER EVOTEC AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.



