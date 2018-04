DGAP-News: ENDOR AG: Lizenzvertrag mit der Bentley Motor Group

DGAP-News: Endor AG / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

ENDOR AG: Lizenzvertrag mit der Bentley Motor Group



19.04.2018 / 20:15

Landshut, 19 April 2018 Die ENDOR AG hat einen Lizenzvertrag mit der Bentley Motor Group geschlossen. Angestrebt wird eine Zusammenarbeit in der Entwicklung von lizenzierten Produkten sowie Produkten im Automotive-Bereich. Neben den Top-Marken Porsche, BMW und McLaren wird ENDOR nun auch mit dieser weiteren weltbekannten Marke zusammenarbeiten, um die perfekte Synthese zwischen Rennsport und Simulation zu erreichen. Bentley ist seit vielen Jahrzehnten im Rennsport aktiv und erfolgreich und vermischt gekonnt Luxus und Qualität mit Performance. Thomas Jackermeier, CEO der ENDOR AG: "Durch Kooperationen wie mit der Bentley Motor Group erschließen wir uns weitere Marktpotenziale. Aktuell laufen unsere Anstrengungen darauf hinaus, durch die Ausweitung der Produktpalette und sinnvolle Kooperationen den Umsatz unserer Produkte auf ein deutlich höheres Niveau zu heben. Diese Strategie kann auch schon Erfolge vorweisen. Nach dem deutlichen Umsatzwachstum 2017 lag auch der Konzernumsatz in jedem der ersten drei Monate dieses Jahres stabil um mehr als 40% über dem des Vorjahresmonats. Das Management geht von einem langfristigen Trend aus und konzentriert sich voll auf das Wachstum der Organisation und der Strukturen, um diesem Anstieg gerecht zu werden." Über die ENDOR AG - www.endor.ag

Die ENDOR AG entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für Spielkonsolen und PCs sowie Spieler-Mäuse. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt ENDOR in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan.

Weiterhin verkauft ENDOR in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.



