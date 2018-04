DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek beginnt mit der Produktion aus 16 neuen Horizontalbohrungen

DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Cub Creek beginnt mit der Produktion aus 16 neuen Horizontalbohrungen Mannheim/Denver. Cub Creek Energy (CCE) wird an diesem Wochenende beginnen, Öl und Gas aus neuen Bohrungen vom Litzenberger-Bohrplatz zu fördern. Das Unternehmen hatte im vergangenen Sommer 16 Horizontalbohrungen niedergebracht. Die Bohrungen wurden in den vergangenen Wochen fertiggestellt. Die Deutsche Rohstoff wird im Juni über die Ergebnisse der ersten 30 Produktionstage berichten. Mannheim, 20. April 2018 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold , Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

