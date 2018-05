DGAP-News: DEMIRE: Vermietung an toom über 7.350 Quadratmeter in Münster

DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertriebsergebnis

DEMIRE: Vermietung an toom über 7.350 Quadratmeter in Münster



29.05.2018 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



DEMIRE: Vermietung an toom über 7.350 Quadratmeter in Münster



Langen, 29. Mai 2018 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat den Mietvertrag für einen Baumarkt in der Hammerstraße 455-459 in Münster verlängert. Die Immobilie befindet sich im Eigentum der Tochtergesellschaft BBV 10. Der bisherige Mieter toom hat vorzeitig einen neuen Mietvertrag ab dem Februar 2019 mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen. Durch den vorzeitigen Abschluss des Mietvertrages konnte die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge von rund 1,0 Jahren auf rund 11,0 Jahren erhöht werden. Die 1991 errichtete Immobilie mit einer Mietfläche von rund 7.350 Quadratmetern verfügt über 200 Parkplätze. Der 1-geschoßige Baumarkt mit Gartencenter befindet sich verkehrsgünstig direkt an der stark frequentierten Bundestraße B54.



Münster hat eine Zentralität von 127 (Deutschland 100) und eine Kaufkraftkennziffer von 107 (Deutschland 100) und liegt damit über dem Bundesdurchschnitt.



Pressekontakt

Rueckerconsult GmbH

Wallstraße 16

D-10179 Berlin

Telefon: +49 30 28 44 987 65

demire@rueckerconsult.de



Kontakt

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Robert-Bosch-Straße 11

D-63225 Langen

Telefon: +49 (0) 6103 - 372 49 - 0

Telefax: +49 (0) 6103 - 372 49 - 11

ir@demire.ag

www.demire.ag

_______________________________________





Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

DEMIRE - First in Secondary Locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und an aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke an diesen Sekundärstandorten - First in Secondary Locations - und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regional ansässige Mieter attraktiv ist. DEMIRE ist in den Jahren 2013 bis 2016 sowohl über den Erwerb von Einzelobjekten als auch durch Übernahme von Gesellschaftsanteilen rasch gewachsen und verfügte am Ende des Geschäftsjahres 2017 über ein Portfolio mit einer Vermietungsfläche von rund 1 Millionen m² und einem Marktwert von über EUR 1 Milliarde.



Mit der Ausrichtung des Portfolios auf Büros, Einzelhandel und Logistik ergibt sich eine Rendite-/Risikostruktur, die aus Sicht von DEMIRE für das Geschäftsfeld der Gewerbeimmobilien angemessen ist. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern und rechnet daher mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen. DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Unternehmensstruktur weiter zu optimieren. Dabei ist sie der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem aktiven Immobilienmanagement-Ansatz zu erreichen sind.



