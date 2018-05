DGAP-News: CLIQ Digital AG: Hauptversammlung zeigt sich zufrieden mit positiver Entwicklung

DGAP-News: CLIQ Digital AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

18.05.2018 / 15:11

Düsseldorf, 18. Mai 2018 - Die CLIQ Digital AG (ISIN DE000A0HHJR3, WKN A0HHJR), ein führendes Direktmarketing- und Vertriebsunternehmen für digitale Produkte mit einer eigenen globalen Zahlungs- und Distributionsplattform, hat heute ihre Hauptversammlung in Düsseldorf mit 43,36 Prozent des satzungsmäßigen Grundkapitals abgehalten.



Der Vorstand berichtete ausführlich über die positive Entwicklung des Unternehmens im abgelaufenen Geschäftsjahr und das erste Quartal 2018. Dazu zählte neben der Aufnahme der CLIQ-Aktie in den Auswahlindex Scale 30 der Deutschen Börse auch der Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an den Unternehmen der britischen Universal Mobile Gruppe ("UME") sowie die Einführung einer neuen Produktgruppe.

Die Aktionäre zeigten sich mit dem Geschäftsergebnis 2017 zufrieden und stimmten allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zu. Vorstand und Aufsichtsrat wurden mit jeweils 100 Prozent der Stimmen entlastet. Einstimmig schlossen sich die Aktionäre dem Vorschlag an, die MAZARS GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2018 zu wählen.



Die Abstimmungsergebnisse stehen unter www.cliqdigital.com zum Download bereit.



