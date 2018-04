DGAP-News: Äusserung zum Teilangebot von Starwood Capital: IMMOFINANZ-Vorstand empfiehlt Nichtannahme

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

Äußerung zum Teilangebot von Starwood Capital: IMMOFINANZ-Vorstand empfiehlt Nichtannahme



27.04.2018 / 13:35

Die IMMOFINANZ hat heute die gesetzlich vorgesehene Äußerung des Vorstands zum freiwilligen öffentlichen Teilangebot der SOF‑11 Starlight 10 EUR S.à.r.l. (Starwood Capital Group) veröffentlicht. Darin empfiehlt der Vorstand den Aktionären, das öffentliche Teilangebot von bis zu 5% der IMMOFINANZ in Höhe von EUR 2,10 je Aktie nicht anzunehmen.



In der Äußerung kommt der Vorstand der IMMOFINANZ zum Schluss: "Der Angebotspreis von EUR 2,10 je Aktie (cum Dividende) ist nicht angemessen." Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ stimmt mit der Äußerung des Vorstands überein und schließt sich dieser an.



Der Angebotspreis von EUR 2,10 (cum Dividende) liegt um 26,6% unter dem EPRA NAV pro IMMOFINANZ-Aktie (EUR 2,86 per 31. Dezember 2017) sowie lediglich rund 4,6% über dem Schlusskurs der Aktie vor Angebotsankündigung (Tagesschlusskurs der



IMMOFINANZ hat die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, 1010 Wien, zum Sachverständigen gemäß § 13 ÜbG bestellt. Weiters wird die IMMOFINANZ im Zusammenhang mit dem Angebot durch VICTORIAPARTNERS GmbH und bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH beraten.



Die Äußerungen des Vorstands und des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG zum freiwilligen öffentlichen Teilangebot der SOF-11 Starlight 10 EUR S.à.r.l. sind auf der Website der Gesellschaft unter https://www.immofinanz.com/de/investor-relations/uebernahmeangebot-durch-sof-11-starlight sowie auf der Website der Übernahmekommission www.takeover.at verfügbar.





Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der IMMOFINANZ AG dar. Diese Mitteilung und die Stellungnahmen (§ 14 Übernahmegesetz) der Organe der IMMOFINANZ AG, zu dem am 18.04.2018 veröffentlichten freiwilligen Teilangebot (§§ 4 ff Übernahmegesetz) der SOF-11 Starlight 10 EUR S.à r.l. für Aktien der IMMOFINAZ AG, enthalten auch zukunftsbezogene Einschätzungen und Aussagen über zukünftige Entwicklungen. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.





Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 230 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information:



Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte: Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

