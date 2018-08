DGAP-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh erweitert Produktportfolio im Wachstumsmarkt Australien durch Akquisition des Schwellenherstellers Austrak

DGAP-Ad-hoc: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh erweitert Produktportfolio im Wachstumsmarkt Australien durch Akquisition des Schwellenherstellers Austrak



03.08.2018 / 13:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Vossloh AG hat heute durch ihre Tochtergesellschaft Vossloh Australia Pty Ltd. mit dem internationalen Bauunternehmen Laing O'Rourke einen Vertrag über den Erwerb des australischen Bahninfrastrukturunternehmens Austrak Pty Ltd. ("Austrak") unterzeichnet und baut damit seine Position als ein weltweit führender Bahninfrastrukturanbieter weiter aus. Austrak ist der führende Hersteller von Betonschwellen in Australien. In mehreren Produktionsstätten in verschiedenen australischen Bundesstaaten produziert das Unternehmen neben Gleisschwellen auch Weichenschwellen und Betonelemente für Bahnübergänge. Der Firmensitz ist in Brisbane an der australischen Ostküste gelegen. Im Geschäftsjahr 2017/18, das am 31. März 2018 endete, erwirtschaftete Austrak einen Umsatz von 52,3 Mio. AUD (umgerechnet rund 33,2 Mio.EUR). Der australische Markt bietet in den nächsten Jahren gute Wachstumsmöglichkeiten für Vossloh, insbesondere aufgrund bedeutender Minenprojekte im Westen Australiens sowie größerer Infrastrukturprojekte an der Ostküste. Der zum Vollzugstag der Transaktion zu ermittelnde Kaufpreis beträgt voraussichtlich 50,5 Mio. AUD (umgerechnet rund 32,0 Mio.EUR) und kann sich im Laufe der nächsten zwei Jahre, abhängig von der Geschäftsentwicklung, auf maximal 54,5 Mio. AUD (umgerechnet rund 34,6 Mio.EUR) erhöhen. Der Aufsichtsrat der Vossloh AG hat dem Erwerb bereits zugestimmt. Für den Vollzug der Übernahme müssen noch weitere Bedingungen erfüllt werden. Insbesondere steht die Transaktion noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die australischen Behörden. Der Vollzug wird für das dritte Quartal 2018 angestrebt. Austrak wird zukünftig im Geschäftsfeld Tie Technologies des Geschäftsbereichs Core Components geführt.

Kontakt:

Vossloh Aktiengesellschaft

Investor Relations

Dr. Daniel Gavranovic

Tel.: +49-2392-52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Kontakt:Vossloh AktiengesellschaftInvestor RelationsDr. Daniel GavranovicTel.: +49-2392-52-609E-Mail: Investor.relations@vossloh.com 03.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de