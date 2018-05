DGAP-Adhoc: Sino-German United AG: Sino-German United AG unterzeichnet exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weissbier

DGAP-Ad-hoc: Sino-German United AG / Schlagwort(e): Vertrag

Sino-German United AG: Sino-German United AG unterzeichnet exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weißbier



22.05.2018 / 10:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Sino-German United AG unterzeichnet exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weißbier Die Sino-German United AG (SGUAG), mit Sitz in München, und die Bitburger Braugruppe GmbH (Bitburger), mit Sitz in Bitburg, haben einen exklusiven Vertriebsvertrag für die Weißbiermarke Benediktiner unterzeichnet. Der Vertriebsvertrag mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren, welcher an monatliche (in 2018) und jährliche Ziel- und Mindestmengen, die jahresweise linear ansteigen, in Hektoliter gebunden ist, gilt für das gesamte Gebiet der Volksrepublik China (exklusiv Duty-Free, Hong Kong und Macao). SGUAG und Bitburger versprechen sich von der Ausweitung der Zusammenarbeit auf exklusiver Basis eine deutliche Absatzsteigerung der Marke Benediktiner in der Volksrepublik China gegenüber den Vorjahren. Neben dem Fokus der Ausweitung der Distribution soll vor allem auch ein positives und nachhaltiges Markenimage für Benediktiner in China geschaffen werden, um die Marke dort langfristig als Premium Weißbiermarke zu etablieren. Seit April 2016 arbeitet die SGUAG offiziell mit Bitburger zusammen und exportiert ausgewähltes deutsches Qualitätsbier der Braugruppe nach China. Die SGUAG geht aufgrund des neuen Vertriebsvertrags mit Bitburger von einer prognostizierten Umsatzverdoppelung für das Geschäftsjahr 2018 aus. Ende der Mitteilung 22.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de