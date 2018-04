DGAP-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Billigung des Wertpapierprospektes und Festlegung des Bezugspreises der beschlossenen Kapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Advanced Blockchain AG: Billigung des Wertpapierprospektes und Festlegung des Bezugspreises der beschlossenen Kapitalerhöhung



Nachdem die außerordentliche Hauptversammlung der Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) am 15.11.2017 u.a. die Durchführung einer Kapitalerhöhung um bis zu EUR 1.050.000 EUR auf bis zu EUR 2.100.000 durch Ausgabe von bis zu 1.050.000 jungen Aktien beschloss, hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht heute den Wertpapierprospekt der Gesellschaft für diese Kapitalerhöhung gebilligt. Der Prospekt steht in Kürze auf der Internetseite www.advancedblockchain.com unter "Investor Relations" zum Download bereit und ist darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos zu beziehen.

Der Vorstand hat weitere Einzelheiten bezüglich der Durchführung der Kapitalerhöhung festgelegt. Das Bezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre der Gesellschaft, die ein Bezugsrecht im Verhältnis 1:1 erhalten. Der Bezugspreis wurde mit EUR 1,00 je junger Aktie festgesetzt. Die jungen Aktien werden zunächst gemäß § 186 Abs. 5 AktG gezeichnet und vom Zeichner mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erfolgt das Bezugsangebot an die Aktionäre, die ihr Bezugsrecht dann innerhalb der noch festzulegenden Bezugsfrist, die mindestens zwei Wochen beträgt, ausüben können.

Advanced Blockchain AG
Invalidenstraße 112
10115 Berlin
Tel. 030-403669510
e-Mail ir@advancedblockchain.com
Internet: www.advancedblockchain.com

25.04.2018 CET/CEST

