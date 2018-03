DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Dividende

IMMOFINANZ: Vorstand beschließt Dividendenvorschlag von 7 Eurocent je Aktie für das Geschäftsjahr 2017



Die Anhebung von den ursprünglich für 2017 in Aussicht gestellten 6 Eurocent (EUR 0,06) je Aktie begründet der Vorstand mit der sehr guten Liquiditätslage des Unternehmens sowie dem allgemein positiven Geschäftsausblick.





Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP (Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts- und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein Immobilienvermögen von rund EUR 4,2 Mrd., das sich auf mehr als 250 Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet. Weitere Information:





Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

