DGAP-Ad hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG

Deutsche Geothermische Immobilien AG: Bekanntmachung der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gemäß § 246 Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 249 AktG



04.04.2018

Deutsche Geothermische Immobilien AG Frankfurt am Main Bekanntmachung der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gemäß § 246 Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 249 AktG Gemäß § 246 Absatz 4 Satz 1, 249 Absatz 1 Satz 1 geben wir bekannt: 1. Ein Aktionär hat gegen die auf der Hauptversammlung der Deutschen Geothermische Immobilien AG vom 02. Februar 2018 gefassten Beschlüsse über die Wahl von Herrn Andreas Seidel zum Mitglied des Aufsichtsrats (TOP 4)

über die Bestellung der Warth und Klein, Grant, Thornton AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 80339 München, Ganghoferstraße 31, als Sonderprüfer nach § 142 Absatz 1 AKtG hinsichtlich eines Darlehensvertrags (TOP 7)

über die Bestellung der Warth und Klein, Grant, Thornton AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in 80339 München, Ganghoferstraße 31, als Sonderprüfer nach § 142 Absatz 1 AktG hinsichtlich zweier Verträge über die Errichtung einer Stillen Beteiligung ( TOP 8) Nichtigkeitsklage erhoben. Die Klage ist vor dem Landgericht Frankfurt am Main, Kammer für Handelssachen, unter dem Aktenzeichen 3-05 O 28/18 anhängig. 2. Das Landgericht Frankfurt am Main hat frühen ersten Termin zur mündlichen Verhandlung bestimmt auf Donnerstag, 21. Juni 2018, 10:45 Uhr. Frankfurt am Main, den 03.04.2018 Deutsche Geothermische Immobilien AG Der Vorstand



Kontakt:

Martin Müller, Vorstand

Deutsche Geothermische Immobilien AG

Kaiserstraße 8

60311 Frankfurt

