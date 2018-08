Développement de l'acériculture : sept jeunes démarreront leur projet d'entreprise

LONGUEUIL, QC, le 3 août 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (La Fédération) a procédé au tirage au sort pour l'attribution de contingent pour 40 000 nouvelles entailles, hier dans ses bureaux de l'UPA à Longueuil. Cet événement annuel attendu a permis de faire sept gagnants, des jeunes de moins de 40 ans, qui pourront ainsi démarrer leur entreprise acéricole et détenir du contingent. Ils intègreront ainsi la mise en marché collective du sirop d'érable pour poursuivre le développement des régions du Québec.

Encourager la relève

Selon les règles établies, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec octroie annuellement du contingent pour 40 000 entailles afin d'encourager la relève acéricole. Cette année, 245 dossiers étaient admissibles au tirage et les demandes provenaient de toutes les régions du Québec. Comme le mentionne Serge Beaulieu, président de la Fédération : « La demande est très forte pour s'installer en acériculture et obtenir un contingent de production. L'industrie a tout à gagner à faire de la place aux jeunes. Nous avons besoin de relève en acériculture pour favoriser l'essor économique de nos régions et pour répondre à la demande qui est en croissance, grâce aux efforts de promotion et au développement de marchés internationaux ».

À nouveau cette année, la Fédération s'est adjointe les services de la firme comptable Blain Joyal Charbonneau S.E.N.C.R.L., représentée par M. Bobby Lim, CPA auditeur, CA, pour le déroulement du tirage. La firme comptable s'est entre autres assurée que les boules identifiées par les numéros de dossier de chacun des 245 projets admissibles selon la liste établie par la Fédération des producteurs acéricoles du Québec étaient déposées dans le baril de tirage.

En 2017, quatre entreprises et en 2016, onze entreprises de la relève s'étaient partagé ces entailles par tirage au sort.

Prochaine émission de contingent pour la relève

Le processus d'attribution de contingent de 40 000 entailles se met en branle annuellement pour la relève. Ainsi, chaque année, les demandeurs ont du début avril jusqu'au 15 juin pour soumettre leur dossier. Les gens sont invités à consulter le site fpaq.ca, dans la section Nouveaux contingents pour plus de détails.

À propos de la Fédération

Fondée en 1966, la Fédération des producteurs acéricoles du Québec a pour mission d'assurer la promotion des intérêts des acériculteurs et acéricultrices d'ici, de développer et de valoriser le plein potentiel de production et de vente des produits de l'érable du Québec en respectant les règles du développement durable. Elle représente 13 700 producteurs acéricoles dont la qualité du travail permet au Québec d'assurer en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable.

SOURCE Fédération des producteurs acéricoles du Québec