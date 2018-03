MONTRÉAL, le 16 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre Philippe Couillard a accueilli hier et aujourd'hui à Montréal une délégation politique, institutionnelle et économique de près de 250 belges dont font partie Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges, les ministres-présidents des entités fédérées, des recteurs d'universités, et des PDG des plus grandes entreprises au pays. Le renforcement des relations commerciales constituait l'un des principaux objectifs de cette visite d'État, avec la récente entrée en vigueur provisoire de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne.

Dans le cadre de cette visite, le premier ministre a participé à une conférence ayant pour thème l'intelligence artificielle au Printemps numérique. Dans une allocution, il a parlé de l'écosystème québécois et du leadership montréalais dans ce secteur d'avenir. Il a également signifié à nouveau l'importance de traiter des enjeux éthiques et sociétaux dans ce domaine rappelant l'intention de créer à Montréal un organisme international. Une entente et une déclaration commune ont également été signées avec le ministre-président de la Communauté française de Belgique, Rudy Demotte. Ils se sont engagés à accroître la mobilité entre les bassins d'étudiants francophones des deux territoires et à faire la promotion de l'expertise des jeunes.

Le premier ministre s'est entretenu avec :

Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges

Le ministre des Affaires étrangères et européennes de Belgique, Didier Reynders

Le secrétaire d'État au Commerce extérieur, Pieter De Crem

Le ministre-président de la Communauté française de Belgique, Rudy Demotte

Le ministre-président de la Wallonie, Willy Borsus

Le ministre-président de la région Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort

Le ministre-président de la Flandre, Geert Bourgeois

Ils ont notamment discuté des sujets suivants :

Enseignement supérieur

Numérique, nouvelles technologies et intelligence artificielle

Aéronautique

Stratégie maritime

Francophonie

Lutte contre la radicalisation menant à la violence

Citations :

« Nous avons avec la Belgique une relation qui date de près de 45 ans et nous partageons une langue et une culture francophone communes. Aujourd'hui, il a été beaucoup question de numérique, de nouvelles technologies et d'intelligence artificielle. Nous souhaitons inscrire cette forte relation qui nous unit dans la modernité et travailler avec les Belges pour relever les défis qui se posent au 21e siècle. D'ailleurs, près de 41 ententes seront signées avec le Québec au cours de cette visite, preuve que nos liens se multiplient. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« Depuis des années, le Québec développe et entretient des liens de coopération avec la Belgique et les entités qui la composent. Nos nombreuses collaborations nous permettent aujourd'hui de faire rayonner l'expertise québécoise à l'international, non seulement sur les plans économiques, mais également dans les domaines de l'éducation et de la culture, dont les acteurs bénéficient d'une réputation établie. »

Christine St-Pierre, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

« Dans un contexte mondial où les nouvelles technologies se succèdent à grande vitesse, il est primordial de tisser des partenariats internationaux solides notamment sur le plan de la recherche et de l'innovation, et de collaborer avec des sociétés, comme la Belgique, qui partagent avec nous cette volonté de définir l'innovation en tant que moteur de notre économie. D'ailleurs, les ententes signées entre nos gouvernements respectifs seront, j'en suis convaincue, le point de départ de nombreux autres projets de partenariat prometteurs. »

Dominique Anglade, vice‑première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants :

Près de 51 ententes seront signées pendant cette visite au Canada . De ce nombre, plus de 41 le seront au Québec, dans des domaines aussi variés que la coopération universitaire, l'agroalimentaire et les affaires maritimes.

. De ce nombre, plus de 41 le seront au Québec, dans des domaines aussi variés que la coopération universitaire, l'agroalimentaire et les affaires maritimes. En 2017, la Belgique se classait au 7 e rang des partenaires commerciaux du Québec au sein de l'UE, et au 13 e rang des partenaires commerciaux du Québec à l'échelle internationale.

rang des partenaires commerciaux du Québec au sein de l'UE, et au 13 rang des partenaires commerciaux du Québec à l'échelle internationale. Depuis 1972, le Québec dispose à Bruxelles d'une délégation générale qui veille aux intérêts du Québec et à son rayonnement au BENELUX et auprès des Institutions européennes.

d'une délégation générale qui veille aux intérêts du Québec et à son rayonnement au BENELUX et auprès des Institutions européennes. La Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles constitue la plus importante coopération institutionnalisée après la coopération Québec- France .

. La coopération institutionnelle entre le Québec et la Flandre prévoit offrir un soutien financier à 12 projets pour l'année 2018-2020.

SOURCE Cabinet du premier ministre