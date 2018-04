Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour de la Terre

OTTAWA, le 22 avril 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour de la Terre :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté internationale pour célébrer le Jour de la Terre. C'est l'occasion d'apprécier et de profiter de la nature autour de nous, tout en soulignant la responsabilité que nous partageons de laisser une planète plus propre et plus saine pour les générations à venir.

« De la forêt pluviale Great Bear à la côte Atlantique, en passant par le grand et beau Nord, le Canada est défini par ses paysages naturels. Nous avons la chance de trouver dans notre pays des pics majestueux, de vastes prairies et une mosaïque sans limites de collines, de lacs, de forêts et de rivières. Notre géographie a joué un rôle central pour façonner notre histoire, et notre avenir dépend de la façon dont nous prenons soin de cette terre où nous vivons tous.

« Les changements climatiques représentent le plus grand défi mondial de notre époque. Le Canada est solidaire des pays des quatre coins du globe dans la lutte contre les changements climatiques. À cet égard, nous prenons des mesures concrètes pour réduire les émissions, effectuer une transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et protéger l'air et l'eau que nous partageons.

« Le budget de 2018 prévoit l'un des plus grands investissements de l'histoire canadienne dans la conservation de la nature. Cet investissement contribuera dans une large mesure à protéger les écosystèmes, les paysages et la biodiversité du Canada pour les générations futures.

« Nous avons aussi récemment apporté notre appui à la Commonwealth Blue Charter, qui demande des mesures ambitieuses et coordonnées pour promouvoir l'utilisation durable des ressources côtières et océaniques ainsi que pour protéger et préserver les océans du monde. Le Canada joue déjà un rôle de premier plan dans la protection des océans grâce au Plan de protection des océans, qui permet de réaliser des travaux de calibre mondial dans les domaines de la conservation des océans et de la sécurité maritime.

« Nous ne nous arrêterons pas. Nous continuerons à honorer les engagements que nous avons pris au titre de l'Accord de Paris, et à encourager les autres pays à faire de même. La collaboration dans les domaines des changements climatiques, des océans et de l'énergie propre est l'un des grands thèmes de notre présidence du G7. La lutte contre les changements climatiques doit être menée à l'échelle internationale, parce que les conséquences de l'inaction ne connaissent pas de frontières.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à prendre le temps aujourd'hui de contribuer à la protection de l'environnement. Seulement ensemble serons-nous en mesure de protéger l'air et l'eau que nous partageons, et de laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde dans un meilleur état. »

