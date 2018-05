Déclaration du premier ministre à l'occasion du 60e anniversaire du NORAD

OTTAWA, le 12 mai 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 60e anniversaire du NORAD :

« Aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire de la création du NORAD, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord.

« Ce commandement militaire binational unique est un symbole constant du partenariat important qui unit le Canada et les États-Unis, une relation essentielle à nos deux pays.

« Le 12 mai 1958, le Canada et les États-Unis ont officiellement convenu de faire ensemble ce que deux pays n'avaient jamais fait auparavant, et n'ont fait depuis. Ils ont décidé de se confier la défense et la sécurité de leurs pays et de leurs citoyens.

« Depuis, le NORAD surveille le ciel de l'Amérique du Nord pour défendre et protéger la population.

« La clé du succès du NORAD réside dans sa capacité à évoluer et à relever les nouveaux défis ainsi qu'à saisir les nouvelles opportunités. Nous pouvons être certains qu'il continuera de s'adapter aux besoins qui se présenteront à l'avenir.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie les membres des forces armées canadiennes et américaines qui travaillent côte à côte au sein du NORAD pour leur service au cours des 60 dernières années. Le Canada demeure engagé envers le NORAD, et nous continuerons à travailler ensemble pour défendre la sécurité de nos pays. »

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada