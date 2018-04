Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale de la santé

OTTAWA, le 7 avril 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée mondiale de la santé :

« Aujourd'hui, au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé, nous nous engageons à nouveau à bâtir un monde où tous ont accès aux soins de santé dont ils ont besoin.

« Cette année, le thème de la Journée mondiale de la santé, "Couverture santé universelle : pour tous et partout", nous rappelle qu'il est primordial de faire en sorte que les soins de santé ne laissent personne pour compte.

« Au Canada, le régime d'assurance-maladie est une source de fierté et, surtout, un régime sur lequel nous pouvons tous compter sans craindre de difficultés financières. Cependant, pour près de la moitié de la population mondiale, la couverture universelle des soins de santé demeure une réalité lointaine. Chaque jour, de nombreuses personnes doivent choisir entre payer leurs soins de santé ou s'en passer. De plus, trop de gens n'ont tout simplement aucun accès aux services de santé essentiels.

« Au pays, nous travaillons avec les provinces et les territoires pour rendre les médicaments sur ordonnance plus accessibles et plus abordables. Dans le cadre du budget de 2018, nous avons créé le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d'un régime d'assurance-médicaments national dont le mandat est de recommander des solutions pour aller de l'avant avec ce projet important. Le budget de 2018 prévoit également plus de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour aider à combler les écarts en matière de santé qui existent entre les peuples autochtones et les non Autochtones.

« Pour contribuer à améliorer la santé dans le monde, nous avons adopté le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, qui vise à créer un monde plus sain, plus sûr et plus prospère d'ici 2030. Le budget de 2018 réaffirme l'engagement du Canada à atteindre ces objectifs et prévoit un financement ciblé de 109,2 millions de dollars sur 13 ans à l'appui de leur mise en œuvre. En outre, le budget de 2018 offre un soutien accru dans l'enveloppe de l'aide internationale, ce qui renforcera la capacité du Canada à mettre en œuvre sa Politique d'aide internationale féministe et contribuera à combler les écarts persistants qui existent pour les femmes et les filles en matière de santé. Nous croyons que tout le monde, peu importe son identité sexuelle, devrait avoir accès à des soins de santé de qualité, à une bonne alimentation et à une éducation.

« Tout le monde, peu importe où il vit, devrait avoir accès à des services de santé essentiels. Le Canada continuera de travailler avec ses partenaires nationaux et internationaux afin de promouvoir des soins de santé de grande qualité, abordables et accessibles pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada