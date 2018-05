Déclaration - De nouvelles alertes au public sans fil soulignent la Semaine de la sécurité civile de 2018

OTTAWA, le 6 mai 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a diffusé le communiqué suivant.

« Cette semaine est la 23e Semaine annuelle de la sécurité civile (SC) du Canada c'est l'occasion de rappeler aux Canadiens de se préparer à toute situation d'urgence pouvant survenir dans leur collectivité. Le thème de cette année, « Soyez prêt en cas d'urgence », souligne l'importance d'être proactif en veillant à votre préparation et à celle de votre famille.

Cette année, les premiers essais du nouveau système d'alertes au public sans fil seront émis par nos partenaires provinciaux et territoriaux. Cet agrandissement du Système national d'alertes au public aidera à s'assurer que les Canadiens ont les alertes qui peuvent possiblement leur sauver la vie au bout de leurs doigts en cas d'urgence. J'encourage les Canadiens à visiter le site Web En alerte pour vérifier la compatibilité de leur téléphone intelligent et en apprendre davantage sur la marche à suivre lorsqu'ils reçoivent une alerte.

Alors que le printemps commence, un moment pendant lequel beaucoup d'inondations se produisent chaque année dans l'ensemble du pays, nous encourageons tous les Canadiens à vérifier notre page Prévention Inondation pour en apprendre plus sur la façon dont ils peuvent se préparer avant une inondation.

Cette semaine est aussi un moment pour saluer le travail remarquable de nos premiers intervenants et professionnels et volontaires de la gestion des urgences. Pour honorer l'excellent travail réalisé, nous avons lancé en décembre dernier le prestigieux Prix pour service exemplaire en sécurité civile, une collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux dans le but de souligner la contribution exemplaire des personnes et des groupes du domaine de la gestion des urgences, y compris de la recherche et du sauvetage. Les premiers récipiendaires seront célébrés ce printemps.

Alors que les urgences et les catastrophes sont devenues de plus en plus fréquentes, le Canada a renforcé sa détermination à veiller à une approche exhaustive et de l'ensemble de la société à la gestion des urgences. En cette Semaine de la SC, j'encourage tous les Canadiens à prendre des mesures pour se préparer aux urgences. Consultez le site Web de la Semaine de la SC pour découvrir plus de ressources destinées à vous aider, vous et votre famille, à mieux vous préparer aux urgences, et passer le mot en ligne grâce au mot-clic #SemaineSC2018. La gestion des urgences et une responsabilité partagée et ensemble, nous bâtissons un Canada plus sécuritaire et résilient. »

