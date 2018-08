Début des travaux pour améliorer les services liés à l'eau à Yamachiche

YAMACHICHE, QC, le 3 août 2018 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l'importance d'investir dans les infrastructures liées à l'eau afin de protéger la santé publique et de préserver les cours d'eau. Ces investissements aident les collectivités à combler leurs besoins croissants tout en permettant de créer des emplois et en favorisant l'économie régionale.

Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M. Marc H. Plante, ainsi que le maire de la Municipalité de Yamachiche, M. Paul Carbonneau, ont donné le coup d'envoi aux travaux consistant à prolonger le réseau d'égout domestique et à remplacer les conduites d'eau potable dans le secteur du chemin de la Rivière-du-Loup.

Ils ont profité de l'occasion pour rappeler l'aide financière gouvernementale de plus de 2,9 millions de dollars consentie pour ce projet, dans le cadre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, un programme administré par Infrastructure Canada et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

Citations

« Je suis ravi de souligner le début de ces travaux qui permettront à la Municipalité de Yamachiche d'augmenter la qualité de ses infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans le secteur du chemin de la Rivière-du-Loup. Nous sommes engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens d'avoir accès à des services d'eau fiables et modernes. Ce projet s'ajoute aux autres importants travaux que nous soutenons dans la région de la Mauricie pour aider à protéger l'environnement et maintenir nos collectivités en santé. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François‑Philippe Champagne

« Voilà une bonne nouvelle pour les résidents du secteur du chemin de la Rivière-du-Loup, qui auront prochainement accès au système d'égout municipal. Je crois que la réalisation de ce projet est une démonstration de plus que notre gouvernement est un partenaire de premier plan des municipalités ».

Le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, M Marc H. Plante, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux

« Le début des travaux d'acheminement des égouts est une bonne nouvelle pour la Municipalité de Yamachiche. Je me réjouis que ce projet puisse se concrétiser au plus grand bénéfice des résidents du secteur du chemin de la Rivière-du-Loup. »

Le maire de Yamachiche, M. Paul Carbonneau

Faits en bref

Le gouvernement du Canada consacre plus de 1,7 million de dollars à la réalisation de ce projet alors que le gouvernement du Québec y accorde une aide financière de plus de 1,1 million de dollars. La Municipalité complète le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 3,5 millions de dollars.

consacre plus de 1,7 million de dollars à la réalisation de ce projet alors que le gouvernement du Québec y accorde une aide financière de plus de 1,1 million de dollars. La Municipalité complète le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 3,5 millions de dollars. Rappelons que grâce à son taux d'aide de base de 83 %, le Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées permet aux municipalités de réaliser des investissements de près de 800 millions de dollars. Le fonds comporte une enveloppe d'aide financière de 363,8 millions de dollars provenant du gouvernement du Canada , à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars pour la période de 2016 à 2018.

, à laquelle s'ajoute une contribution du gouvernement du Québec de 300 millions de dollars, ce qui porte le montant global de l'aide à près de 664 millions de dollars pour la période de 2016 à 2018. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 26,9 milliards de dollars seront consacrés à des projets d'infrastructure verte, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMOT. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 14,3 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec :

http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire