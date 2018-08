Conti warnt vor Schwäche wegen neuen Abgastests - Jahresziel steht aber

(Ausführliche Fassung)

HANNOVER (awp international) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat vor einem geschäftlichen Durchhänger wegen neuer Abgasprüfverfahren gewarnt. Im laufenden dritten Quartal lägen zum einen die Werksferien der Automobilhersteller, sagte Finanzchef Wolfgang Schäfer am Donnerstag in Hannover. "Zusätzlich wird das kommende Quartal durch den am 1. September in Kraft tretenden Prüfzyklus WLTP voraussichtlich negativ beeinflusst werden." Der Dax-Konzern erwarte derzeit aber ein starkes Schlussquartal und bestätige daher den Jahresausblick.

Am Aktienmarkt lag die Conti-Aktie mit dem schwachen Autosektor rund 2 Prozent im Minus. Auch wenn die Zahlen aus dem zweiten Quartal teilweise unter seinen Erwartungen gelegen hätten, könne Conti aber weiter mit einem gesunden Auftragseingang im Autozuliefergeschäft aufwarten, schrieb JPMorgan-Analyst Jose Asumendi. Im ersten Halbjahr hatten die Hannoveraner mehr als 20 Milliarden Euro an Bestellungen verzeichnet. Davon entfielen über eine Milliarde Euro auf Teile, die in Elektroautos eingesetzt werden.

Derzeit sei schwer abzuschätzen, wie viel die Kunden im zweiten Quartal wegen der Umstellung des Abgasprüfverfahrens bereits vorproduziert hätten, sagte Schäfer im Gespräch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Wir sehen in unseren Abrufen eine stabile Entwicklung", sagte der Manager. Allerdings sei Vorsicht aus Sicht des Unternehmens derzeit der richtige Weg.

Autobauer haben mit dem neuen Abgasprüfverfahren WLTP (Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure) zu kämpfen, weil sie teils hunderte Motor- und Getriebekombinationen neu auf Abgase und Verbrauch prüfen müssen. Ab 1. September dürfen in der EU nur noch Autos mit dem neuen Prüfsiegel verkauft werden. "Uns selbst betreffen diese zusätzlichen Prüfungen nicht", sagte Schäfer. Bei den Kunden wie etwa Volkswagen kommt es aber zu erheblichen Produktionsausfällen.

Derweil konnte Continental beim Wachstum aus eigener Kraft im zweiten Quartal zulegen. Der Umsatz kletterte zum Vorjahreszeitraum um 3,1 Prozent auf 11,4 Milliarden Euro. Insbesondere in der abzuspaltenden Antriebstechnik lief es besser. Nach dem ersten Halbjahr steht ohne Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe ein Plus von 5,4 Prozent zu Buche, womit Conti nach einem schwächeren Jahresauftakt Fahrt aufgenommen hat. Am Jahresende sollen rund 7 Prozent organisches Wachstum stehen.

Zu Jahresanfang hatten Wechselkurse dem weltweit zweitgrössten Autozulieferer vor allem das Ergebnis in der lukrativen Reifensparte verhagelt, die jetzt wieder deutlich besser dastand. Nach dem ersten Halbjahr dürfte die Sparte den Grossteil der Ergebnisbelastung durch Wechselkurse hinter sich haben, bestätigte Schäfer frühere Aussagen. Bei den Rohmaterialpreisen könnte sich ein negativer Effekt von 50 Millionen Euro einstellen.

Der Finanzchef blieb dabei, dass im zweiten Halbjahr auch beim Konzernumsatz nur noch wenig Gegenwind vom starken Euro komme. Im Gesamtjahr rechnet Conti mit rund einer Milliarde weniger Erlös als im Fall konstanter Wechselkurse. Auf dieser Basis hat Conti im Gesamtjahr 47 Milliarden Euro angepeilt - herauskommen könnten am Ende also auch knapp 46 Milliarden.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern lag zwischen April und Juni bei 1,16 Milliarden Euro und damit knapp unter dem Vorjahreswert, die Marge ging auf 10,2 Prozent zurück. Unter dem Strich legte der Gewinn aber um 10,3 Prozent auf 822 Millionen Euro zu. Das lag vor allem an einer geringeren Steuerlast./men/das/zb