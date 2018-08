Conti-Aktie verlustreich: Continental bestätigt Jahresziel - Warnung vor Schwäche wegen Abgastests

Rückenwind erhielt der Konzern besonders vom margenstarken Reifengeschäft, in dem es nach einem nicht ganz so guten Jahresstart wieder stärker aufwärts ging. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der DAX -Konzern.

In den drei Monaten steigerte die Continental AG den Konzernumsatz laut Mitteilung auf 11,37 Milliarden von 11,03 Milliarden Euro. Das EBIT lag mit 1,12 Milliarden Euro zwar leicht unter dem Vorjahreswert. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit 822 Millionen nach 745 Millionen Euro allerdings deutlich mehr.

Analysten hatten Umsätze von 11,42 Milliarden Euro erwartet, das Nettoergebnis wurde nur bei 779 Millionen Euro gesehen.

Für das Gesamtjahr rechnet Conti weiter mit einer bereinigten operativen Rendite von über 10 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahr. Den Umsatz 2018 vor Wechselkurseinflüssen sieht das Unternehmen weiter knapp 7 Prozent höher bei rund 47 Milliarden Euro.

Continental hatte vor kurzem den grössten Konzernumbau der Unternehmensgeschichte auf den Weg gebracht. Der Autozulieferer stellt sich mit einer Holdingstruktur und den drei Einheiten Rubber, Automotive und Powertrain - inklusive Teilbörsengang - neu auf, um weitere Wachstumspotenziale zu heben.

Conti sieht Börsengang der Antriebssparte ab 2. Halbjahr 2019

Continental sieht den Gang der Antriebssparte aufs Börsenparkett frühestens in knapp einem Jahr. "Ab dem zweiten Halbjahr 2019 könnte der Börsengang in Abhängigkeit des Marktumfeldes stattfinden", sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Der DAX-Konzern werde etwa 15 bis 25 Prozent an der Sparte Powertrain, in der das Geschäft mit Verbrennungsmotoren und Elektroantrieben gebündelt ist, abgeben, so der Manager. Zu ein erwarteten Einnahmen aus dem Börsengang wollte er sich nicht äussern.

Die Continental-Aktie büsst im Xetra-Handel am Donnerstag zeitweise 2,58 Prozent auf 184,95 Euro ein.

FRANKFURT (Dow Jones)