Conseil national de Québec solidaire - « Un gouvernement solidaire réduira de 50% les tarifs du transport en commun » - Gabriel Nadeau-Dubois

QUÉBEC, le 13 mai 2018 /CNW Telbec/ - Gabriel Nadeau-Dubois, a annoncé dimanche qu'un gouvernement de Québec solidaire réduira de 50% les tarifs de transport en commun urbain pour tout le monde partout au Québec dès la première année de son mandat en vue d'atteindre la gratuité en 10 ans.

« En coupant le prix du transport collectif de 50%, on va permettre à tout le monde de se déplacer et encourager les Québécois à choisir le métro et l'autobus plutôt que la voiture. Ça veut dire moins de gens dans le trafic, moins de pollution et plus de temps en famille ! Lucien Bouchard dirait que c'est une heure de plus pour travailler; nous, on dit que c'est une heure de plus pour vivre ! », a déclaré M. Nadeau-Dubois lors du discours de clôture du Conseil national de son parti à Québec..

« Actuellement, des millions de personnes utilisent les transports en commun. Pourtant, on investit presque deux fois plus d'argent public dans les infrastructures routières que dans le transport collectif. Résultat: les dépenses pour le transport privé ont diminué de 4,9% entre 2010 et 2016, tandis que celles pour le transport public ont augmenté de 16,1% durant la même période. Après des années de négligence, il faut favoriser le transport en commun », a-t-il ajouté.

Pour Ruba Ghazal, candidate pressentie dans Mercier et experte en gestion environnementale, cet engagement solidaire aura un impact majeur sur l'environnement.

« Pour atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES), il faut réduire le nombre de voitures sur nos routes et notre consommation d'hydrocarbure. Le transport routier est la principale source d'émissions polluantes au Québec : le tiers des émissions totales de GES de tout le Québec. C'est énorme et il faut renverser la vapeur en favorisant le transport collectif. L'un des problèmes, c'est que le transport collectif est trop cher. Selon l'Agence métropolitaine de Transport, réduire le prix du transport collectif de 50% augmentera son achalandage de 15 %, c'est énorme ».

Catherine Dorion, candidate solidaire dans Taschereau, a mis en valeur l'importance de cette mesure pour les habitant.es de la ville de Québec: « Oui, c'est possible d'élever une famille, de travailler et d'avoir des loisirs tout en favorisant le transport en commun. Mais encore faut il que le transport collectif urbain soit accessible, dans tous les sens du terme! À Québec, la Ville a fait un pas de géant en annonçant le futur tramway et la proposition de Québec solidaire d'aujourd'hui va en être un autre: nous sommes dans la bonne direction ».

Gabriel Nadeau-Dubois a profité de cette annonce pour dénoncer la négligence grave des chefs des autres partis lorsqu'il est question d'environnement.

« Avec MM. Couillard, Legault et Lisée, la solution à la congestion est simple : plus d'autoroutes, donc toujours plus de voitures. Plus de voitures, c'est dépendre un peu plus des pétrolières qui exploitent nos sous-sols et nous exploitent à la pompe sans même avoir la décence de nettoyer leurs dégâts. C'est faire grimper encore un peu plus le compteur de la dette environnementale. Les cibles ambitieuses d'hier sont devenues l'échec cuisant d'aujourd'hui. Cette politique de bout de route, elle a fait son temps ! », a-t-il martelé.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire