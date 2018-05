Commerzbank mit Kundenwachstum zu Jahresbeginn - Erträge stagnieren

Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)---Die Commerzbank hat ihre Einnahmen im ersten Quartal nicht steigern können. "Die Erträge entwickelten sich im Vergleich zum Vorquartal stabil", sagte Vorstandschef Martin Zielke auf der Hauptversammlung des DAX-Konzerns. In Bezug auf die Kunden habe die Bank ihren Wachstumskurs aber fortgesetzt. "Wie geplant, konnten wir unsere Kundenbasis weiter ausbauen. Sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft", so Zielke.

Zielke bekräftigte das Ziel, für das laufende Jahr wieder eine Dividende zu zahlen. "Hierfür haben wir im ersten Quartal bereits eine Abgrenzung vorgenommen", sagte der Manager. Die Zahlen zum Auftaktvierteljahr wird die Commerzbank kommende Woche Dienstag vorlegen. Im vierten Quartal 2017 hat die Bank bereinigte Erträge in Höhe von 2,25 Milliarden Euro erzielt, im ersten Quartal des Vorjahres waren es 2,28 Milliarden.

Für die Aktionäre würde die Wiederaufnahme der Dividende eine lange Durststrecke beenden, die nur 2015 unterbrochen wurde, als ein Milliardengewinn gelang und 20 Cent je Anteil ausgeschüttet wurden. Davor gab es zuletzt für das Geschäftsjahr 2007 eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie.

Die Bank befindet sich im zweiten von zwei deklarierten Übergangsjahren. Das erste Jahr - 2017 - hat die Commerzbank mit einem kleinen Gewinn von 156 Millionen Euro abgeschlossen. Belastet wurde das Ergebnis von Kosten für die Restrukturierung von 800 Millionen Euro.

Zielke warb bei den Aktionären erneut für seinen Konzernumbau, der die Bank agiler und digitaler machen soll. "Wir sind jetzt in einer entscheidenden Phase. Und in der dürfen wir nicht nachlassen", sagte der Manager. Beim Kundenwachstum will er 2018 "wieder stärker auf das Pedal" treten.

Das Aktionärstreffen wird zum letzten Mal von Commerzbank-Urgestein Klaus-Peter Müller geleitet. Der Manager gibt seinen Posten nach zehn Jahren an das ehemalige Vorstandsmitglied Stefan Schmittmann ab. Müller ist seit 1966 bei der Commerzbank, er wurde 1990 in den Vorstand berufen, dem er ab 2001 vorsass. 2008 wechselte er in den Aufsichtsrat.

