Chiffres du trafic de Fraport - Mars et le premier trimestre 2018 : l'aéroport de Francfort annonce une nette croissance du nombre de passagers

FRANCFORT, Allemagne, Le 15 avril 2018 /PRNewswire/ -- Au cours des trois premiers mois de 2018, l'aéroport de Francfort (FRA) a accueilli plus de 14,4 millions de passagers, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente.Cette forte croissance était principalement attribuable au calendrier précoce des vacances de Pâques et à un accroissement considérable des offres de vol de la part des compagnies aériennes.Le volume des marchandises (fret et courrier aériens) a augmenté de 0,7 % pour atteindre 539 610 tonnes métriques au premier trimestre 2018.Les mouvements d'avions ont grimpé de 8,3 % pour totaliser 113 213 décollages et atterrissages.Les masses maximales au décollage (MTOW) accumulées ont augmenté de 6,1 % avec près de 7,1 millions de tonnes métriques.

En mars 2018, l'aéroport de Francfort a desservi plus de 5,5 millions de passagers, ce qui représente une forte croissance de 13,2 % en glissement annuel.Stimulé par les vacances de Pâques, le trafic européen (y compris vers des destinations touristiques telles que l'Italie, l'Espagne ou le Portugal) a été le principal moteur de la croissance.Les volumes de marchandises se sont légèrement contractés de 1,7 % pour atteindre 201 965 tonnes métriques au cours du mois de référence, en raison du calendrier précoce de Pâques et de l'impact du Nouvel An chinois tombant tard cette année.Les mouvements d'avions ont augmenté de 8,6 % avec 41 204 décollages et atterrissages, tandis que les MTOW ont progressé de 6,4 % pour s'établir à un peu moins de 2,6 millions de tonnes métriques.

Sur l'ensemble du Groupe, les aéroports du portefeuille international de Fraport ont affiché des résultats largement positifs au cours du premier trimestre 2018.L'aéroport de Ljubljana (LJU), situé dans la capitale de la Slovénie, a accueilli 329 212 passagers au cours des trois premiers mois de l'année, soit une augmentation de 14,2 %.Les deux aéroports brésiliens de Fraport, Fortaleza (FOR) et Porto Alegre (POA), ont atteint une croissance combinée de 5,8 % avec quelque 3,6 millions de passagers.Les 14 aéroports régionaux grecs ont affiché une légère baisse du trafic de 2,1 % avec un total combiné de 1,8 million de passagers.Le principal facteur de ce déclin a été une réduction du nombre de vols dans le très fréquenté aéroport de Thessalonique (SKG), en raison de travaux de construction de pistes.En conséquence, le trafic de passagers de SKG a chuté de 7,0 % pendant la période de référence.Depuis, le projet de pistes de SKG a été achevé.Le trafic à l'aéroport de Lima (LIM) au Pérou a progressé de 10,6 % pour atteindre environ 5,3 millions de passagers.Sur la côte bulgare de la mer Noire, les deux aéroports Twin Star de Varna (VAR) et de Bourgas (BOJ) ont desservi 216 218 passagers dans l'ensemble, en hausse de 71,6 %.L'aéroport d'Antalya (AYT) en Turquie a poursuivi sa croissance avec un trafic en augmentation de 21,4 % pour atteindre environ 2,6 millions de passagers.Dans le nord de l'Allemagne, l'aéroport de Hanovre (HAJ) a progressé de 8,5 % avec un peu plus de 1 million de passagers.L'aéroport de Pulkovo (LED) à Saint-Pétersbourg, en Russie, a vu une amélioration du trafic de 9,6 % avec environ 3,2 millions de passagers au premier trimestre 2018.En Chine, l'aéroport de Xi'an (XIY) a accueilli quelque 10,5 millions de passagers, une progression de 6,3 %.

Rapport de trafic de Fraport Mars 2018

















Aéroports du groupe Fraport1

Mars 2018 Cumul année (CA) 2018













Part de Passagers Marchandises* Mouvements Passagers Marchandises Mouvements







Aéroports totalement consolidés Fraport (%) Mois Δ (%) Mois Δ (%) Mois Δ (%) CA Δ (%) CA Δ (%) CA Δ (%)







FRA Francfort Allemagne 100,00 5 516 585 13,2 197 715 -2,4 41 204 8,6 14 43 0 912 10.0 527 401 -0,1 113 213 8,3







LJU Ljubljana Slovénie 100,00 129 624 19,0 1 085 5,8 2 635 -7,2 329 212 14,2 3 030 11,3 7 311 1,6







FraportBrésil 100,00 1 147 286 4,2 6 993 46,3 11 115 -2,0 3 583 828 5,8 19 091 477 32 962 1,3







FOR Fortaleza Brésil 100,00 476 877 1,9 3 576 22,8 4 252 1,2 1 561 431 2,6 10 133 25,0 13 133 0,1







POA Porto Alegre Brésil 100,00 670 409 5,9 3 417 82,8 6 863 -3,9 2 022 397 8,4 8 958 86,0 19 829 2,1







Aéroportsrégionaux de Fraport en Grèce A+B 73,40 719 980 5,9 696 -20,5 7 183 4,4 1 786 924 -2,1 1 696 - 25,7 18 455 -2,5







Aéroports régionaux de Fraport en Grèce A 73,40 539 419 6,2 541 -25,3 5 051 8,1 1 334 407 -3,7 1 225 -34, 4 12 732 -1,7







CFU Kérkyra (Corfou) Grèce 73,40 32 186 44,6 16 n.d. 498 90,1 70 077 37, 5 32 >100, 0 1 217 85,0







CHQ La Canée (Crète) Grèce 73,40 70 353 -14,7 39 -23,0 519 -22,1 153 446 -29,2 92 -32,4 1 123 -34,2







EFL Céphalonie Grèce 73,40 4 556 >100,0

-100,0 104 26,8 8 481 47,9

-91,8 256 13,3







KVA Kavala Grèce 73,40 22 101 >100,0 4 -67,4 284 >100,0 80 920 >100,0 9 -563 952 >100,0







PVK Aktion/Préveza Grèce 73,40 552 >100,0

n.d. 86 22,9 1 080 >100,0

n.d. 220 -0,9







SKG Thessalonique Grèce 73,40 405 965 3,7 482 -27,2 3 418 2,5 1 011 390 -7,0 1 091 -36,2 8 598 -8,9







ZTH Zante Grèce 73,40 3 706 9,7 1 n.d. 142 7,6 9 013 2,6 1 n.d. 366 -1,6







Aéroportsrégionaux de Fraport en Grèce B 73,40 180 561 5,1 154 2,2 2 132 -3,4 452 517 2,7 470 13,5 5 723 -4,1







JMK Mykonos Grèce 73,40 11 549 -33,1 2 -29,8 170 -11,0 19 410 -50,6 3 -57,4 351 -29,4







JSI Skiathos Grèce 73,40 1 221 -10,1

n.d. 54 28,6 3 017 8,1

n.d. 134 24,1







JTR Santorin (Thira) Grèce 73,40 50 898 17,7 13 -1,1 466 19,2 111 768 10,7 23 -30,9 1 036 6,4







KGS Kos Grèce 73,40 8 753 -32,5 11 -53,8 172 -38,4 39 999 18,7 49 -27,5 777 3,9







MJT Mytilène (Lesbos) Grèce 73,40 23 675 -3,2 37 7,3 332 -10,5 63 023 -4,5 101 4,6 939 -9,5







RHO Rhodes Grèce 73,40 73 432 18,4 66 36,4 698 8,2 185 463 9,5 230 69,6 1 803 0,3







SMI Samos Grèce 73,40 11 033 5,9 25 -9,6 240 -16,7 29 837 4,9 65 -13,5 683 -15,0







LIM Lima Pérou2 70,01 1 795 005 12,3 23 275 26,0 16 083 2,9 5 337 005 10,6 65 784 8,1 47 295 6,4







Fraport Twin Star 60,00 82 286 67,6 843 -6,3 852 31,9 216 218 71,6 2 462 -29,7 2 319 28,8







BOJ Bourgas Bulgarie 60,00 14 763 8,8 836 -5,7 184 -17,9 37 610 16,0 2 444 -27,8 526 -11,9







VAR Varna Bulgarie 60,00 67 523 90,1 7 -47,3 668 58,3 178 608 90,8 19 -84,1 1 793 49,0













































Aéroports consolidés par mise en équivalence2

































AYT Antalya Turquie 51,00 1 074 713 28,2 n.d. n.d. 7 342 20,9 2 568 967 21,4 n.d. n.d. 17 674 12,2







HAJ Hanovre Allemagne 30,00 423 447 7,7 1 639 -10,0 5 724 -7,6 1 062 729 8,5 5 214 -2,0 15 632 -0,1







LED Saint-Pétersbourg Russie 25,00 1 144 252 12,3 n.d. n.d. 11 734 7,8 3 177 334 9,6 n.d. n.d. 33 112 7,3







XIY Xi'an Chine 24,50 3 647 270 10,0 21 935 6,2 26 933 5,0 10 452 474 6,3 64 525 12,0 77 763 3,0









Aéroport de Francfort3





Mars 2018 Mois Δ (%) CA 2018 Δ (%) Passagers 5 516 953 13,2 14 431 831 10,0 Marchandises (fret et courrier aériens) 201 965 -1,7 539 610 0,7 Mouvements d'avions 41 204 8,6 113 213 8,3 MTOW (en tonnes métriques)4 2 577 042 6,4 7 095 543 6,1 PAX/vol-PAX5 144,0 3,7 136,9 1,1 Coefficient d'occupation (%) 78,9

75,3

Taux de ponctualité (%) 68,1

72,9











Aéroport de Francfort Part de passagers Δ %6 Part de passagers Δ %6 Répartition régionale Mois CA Vols continentaux 62,7 16,7 61,7 13,3 Allemagne 11,7 6,2 11,5 5,3 Europe (hors Allemagne) 51,0 19,4 50,2 15,3 Europe de l'Ouest 42,7 19,2 41,9 15,1 Europe de l'Est 8,3 20,2 8,3 16,6 Vols intercontinentaux 37,3 7,8 38,3 4,9 Afrique 4,6 19,4 4,8 13,7 Moyen-Orient 6,2 8,5 6,3 4,3 Amérique du Nord 11,5 7,7 11,2 4,4 Amérique centrale et du sud 3,9 0,7 4,3 -0,4 Extrême-Orient 11,1 5,8 11,7 4,5 Australie 0,0 n.d. 0,0 n.d.

Definitions : 1 Selon les définitions de l'ACI : Passagers : trafic commercial uniquement (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit), Marchandises : trafic commercial et non commercial (arr. + dép. hors transit, en tonnes métriques), Mouvements : trafic commercial et non commercial (arr. + dép.) ; 2 Données préliminaires ; 3 Trafic commercial et non commercial : Passagers (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, y compris l'aviation générale), Marchandises (comptabilisation unique pour arr. + dép. + transit, en tonnes métriques), Mouvements (arr. + dép.) ; 4 Trafic entrant uniquement ; 5 Trafic régulier et charter ; 6 Variation absolue par rapport à l'année précédente en % ; *Marchandises = fret + courrier