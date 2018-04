Centre d’impression de Lausanne: un incident sans gravité a retardé la production de journaux

Lausanne, le 6 avril 2018 - L’alarme incendie du Centre d’Impression de Tamedia à Lausanne/Bussigny s’est déclenchée dans la nuit du 5 au 6 avril 2018 vers 23h10 en raison de la surchauffe d’une armoire électrique. Cet incident sans gravité a nécessité l'intervention des pompiers et à l’évacuation momentanée du Centre d’impression. Aucun blessé n’est à déplorer.

La production des journaux a été interrompue pendant ce laps de temps et a ainsi occasionné des retards de livraison ce matin. Certains journaux ne pourront malheureusement pas être livrés aujourd’hui. Nous prions les lectrices et lecteurs touchés par ces retard de nous excuser pour ces désagréments. L’accès aux éditions numériques des journaux de Tamedia touchés par cet incident est gratuit aujourd’hui vendredi 6 avril 2018.

Contact

Patrick Matthey, responsable Communication Tamedia en Suisse romande

+41 21 349 42 04, patrick.matthey@tamedia.ch

