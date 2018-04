Canopy Growth Corporation annonce l'acquisition de la plus importante entreprise tchèque de marijuana thérapeutique Annabis Medical

SMITHS FALLS, ON et PRAGUE, le 15 avril 2018 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (« Canopy Growth » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la signature d'ententes définitives pour l'acquisition d'Annabis Medical s.r.o (« Annabis Medical »), ce qui permettra à la Société d'accéder à un autre marché émergent de la marijuana thérapeutique. La transaction devrait être conclue le lundi 16 avril 2018.

Annabis Medical est le chef de file de l'industrie tchèque de la marijuana thérapeutique. L'entreprise importe et distribue des produits du cannabis en vertu de licences fédérales tchèques. Ses produits sont vendus par l'entremise de réseaux de pharmacie dans l'ensemble de la République tchèque. Son fondateur et président-directeur général, le Dr Robin Kazík, continuera de diriger et de développer la filiale tchèque dans le cadre de la famille élargie de Canopy Growth.

« Cette acquisition représente un autre exemple de notre engagement visant à élargir la présence européenne de Canopy et de faire progresser notre position à titre de chef de file, a affirmé M. Mark Zekulin, président de Canopy Growth. Nous attendons impatiemment de fournir aux clients tchèques nos produits de marijuana thérapeutique de haute qualité, produits selon les BPF, et de fournir de plus amples ressources pour soutenir l'apprentissage des pharmaciens, des patients et des fournisseurs de soins de santé tchèques. »

Grâce à la combinaison de l'expérience mondiale exhaustive et du vaste réseau international de Canopy Growth à la position nationale robuste d'Annabis Medical, Canopy est ravie de proposer sa marque reconnue Spectrum Cannabis à un autre marché européen.

« Fort de notre empreinte marquée et de notre réseau de distribution établi dans le marché tchèque de la marijuana thérapeutique, en plus de notre expérience de l'importation du cannabis canadien, nous sommes fébriles de nous joindre à la famille Canopy Growth. Cette transaction nous permettra de plus rapidement diversifier notre gamme de produits et de renforcer notre accès à la chaîne d'approvisionnement alors que nous augmentons notre présence dans ce marché, » a pour sa part soutenu le Dr Robin Kazík, fondateur et président-directeur général d'Annabis Medical.

L'acquisition d'Annabis Medical renforcera la position de chef de file de Canopy Growth dans l'espace européen du cannabis thérapeutique et vient suivre le récent partenariat et l'entente d'approvisionnement conclus avec le leader pharmaceutique espagnol Alcaliber S.A. En effet, Canopy Growth approvisionne actuellement le marché allemand par l'entremise de sa filiale Spektrum Cannabis GmbH et a formé un partenariat avec Spectrum Cannabis Denmark ApS, qui possède une licence pour cultiver du cannabis dans une installation de production en serre de 40 000 mètres carrés située à Odense, au Danemark. Ces actifs, jumelés aux plateformes canadiennes de production et de ventes sans pareilles de Canopy Growth représentent la plateforme de cannabis la plus importante et la plus diversifiée du monde.

En vertu des modalités de l'entente, la Société émettra au Dr Kazik 50 735 actions ordinaires détenues dans le capital de la Société d'une valeur de 1 491 882,70 $ à la conclusion de l'entente et, en vertu de l'atteinte de certains jalons, émettra jusqu'à 34 758 actions ordinaires de plus évaluées à 1 022 080 $ en fonction du prix moyen pondéré en fonction du volume par action sur cinq jours de 29,40519 $ le 5 avril 2018. La valeur totale de la contrepartie versée en vertu des modalités de l'entente est évaluée à environ 2 513 962,70 $. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Canopy Growth est un leader mondial diversifié de la culture du cannabis et du chanvre, proposant plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin, notamment sous forme déshydratée, d'huile et de capsule à enveloppe molle. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement de bâtir une société internationale d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois.

Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur, dont Snoop Dogg, une icône du cannabis, les légendes de la culture du cannabis, DNA Genetics et Green House Seed, et le leader des boissons alcoolisées selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite huit installations de production de cannabis ayant une capacité de production dépassant 2,4 millions de pieds carrés, dont plus de 500 000 pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Ses activités s'étendent à l'échelle de sept pays et de quatre continents. L'entreprise est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis et, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété partielle, Canopy Health Innovations, elle a affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable à la fine pointe et au développement IP. Grâce à Canopy Rivers Corporation, une filiale en propriété partielle, l'entreprise fournit des ressources et du financement aux nouveaux arrivants sur le marché et construit un portefeuille de placements stables dans le secteur. De notre inscription historique à la bourse à notre expansion internationale, la fierté d'offrir une valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Pour de plus amples renseignements, consultez lewww.canopygrowth.com (en anglais).

Annabis Medical s.r.o est un distributeur de marijuana thérapeutique basé en République tchèque qui détient, directement ou par l'entremise de ses filiales, des licences de cannabis thérapeutique depuis 2014. Ses activités de distribution du cannabis thérapeutique se sont amorcées en 2015. L'entreprise a précédemment collaboré avec le Bureau du cannabis médical des Pays-Bas et a également importé du cannabis thérapeutique du Canada. Sa société sœur, Annabis, s.r.o., est un producteur de produits de beauté biologiques dérivés du chanvre et ne participe pas à la transaction.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, vont survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth, de ses filiales ou d'Annabis Medical diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué. Des exemples de tels énoncés incluent la conclusion de l'entente visant l'acquisition d'Annabis Medical, la participation continue du Dr Kazik à l'exploitation d'Annabis Medical, l'expansion des activités européennes de la Société, la position sur le marché de la Société et d'Annabis Medical, ainsi que la diversification de la gamme de produits d'Annabis Medical et son accès à la chaîne d'approvisionnement. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans cet énoncé prospectif pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés, notamment les risques associés : à la conclusion de l'acquisition d'Annabis Medical, y compris le respect des conditions précédentes, ainsi que l'obtention de permis d'exportation et d'importation; aux changements apportés aux lois régissant les activités de la Société, tant à l'échelle nationale qu'internationale; à l'intégration des filiales nouvellement acquises; à l'exploitation dans les marchés émergents; aux approbations réglementaires et boursières; et aux risques figurant dans la notice annuelle de la Société du 28 juin 2017 qui a été déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même s'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont formulés en date du présent communiqué, et la Société décline toute obligation de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'y obligent.

