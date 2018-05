CSU trägt Oettingers EU-Haushaltspläne nicht mit

BERLIN (Dow Jones)--Die von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger ins Spiel gebrachte Mehrbelastung Deutschlands von 11 bis 12 Milliarden Euro bei der Finanzierung des europäischen Haushalts wird von der CSU abgelehnt. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Summe nach Brüssel fliessen soll", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Rheinischen Post laut Vorabbericht.

Mit einem Plus von 12 Milliarden lägen die deutschen Beiträge bei jährlich 36 Milliarden, erklärte Dobrindt. "So viel geben wir in Deutschland insgesamt aus für Investitionen in Digitalisierung , Infrastruktur und Bau." Dobrindt bezog sich auf Äusserungen Oettingers, wonach Deutschland in Zukunft bis zu 12 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich nach Brüssel überweisen soll.

Kein Shuttle für Flüchtlinge

Deutschland sei bereit, mehr zu leisten, fordere dafür aber auch einen "grösseren Mehrwert", sagte Dobrindt. Dies betreffe etwa den Schutz der Aussengrenzen. "Wir brauchen nicht mehr EU-Diplomaten in aller Welt, sondern mehrere tausend Grenzschutzbeamte mit dem klaren Auftrag, unsere Aussengrenzen zu schützen und nicht Shuttleservice zu sein für Flüchtlinge."

Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag zu höheren Zahlungen an die EU verpflichtet. "Wir sind zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit. Wir wollen einen Haushalt, der klar auf die Aufgaben der Zukunft mit europäischem Mehrwert ausgerichtet ist", heisst es dort.

