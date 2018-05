COSMO: FDA bestätigt ablehnende Haltung gegenüber Zulassung von Methylenblau MMX - Aktie verliert über 13 Prozent

Nachdem die Behörde bereits vor zwei Wochen auf nicht-spezifizierte Mängel hingewiesen hatte, hat sie nun gegenüber COSMO diese Haltung in einem so genannten "Complete Response Letter" (CRL) bestätigt. Der CRL stimme mit der vorläufigen Rückmeldung vom 9. Mai überein, teilt COSMO am Mittwoch mit.

Die genannten Mängel schliessen eine Fortsetzung der Diskussion über die Kennzeichnungs- und Postmarketing-Anforderungen und Verpflichtungen zum jetzigen Zeitpunkt aus. Konkret stelle die FDA fest, dass sie den Zulassungsantrag in der vorliegenden Form nicht genehmigen könne. Gleichzeitig habe sie Empfehlungen für eine erneute Einreichung des Zulassungsantrags abgegeben.

Laut COSMO äussert die FDA keine Zweifel bezüglich der Sicherheit oder Herstellung des Wirkstoffs, der eine bessere Darmspiegelung ermöglichen soll. Hingegen erkläre der CRL, dass das Ergebnis einer Studie nicht "solide" genug sei, dies obwohl sich das Resultat der Phase-III-Studie in einem statistisch signifikanten Ergebnis ausgedrückt habe. Die FDA empfiehlt nun COSMO, mit einer zweiten Phase-III-Studie die Wirksamkeit von Methylenblau MMX zu bestätigen.

COSMO zeigt sich mit dem Vorgehen der FDA unzufrieden. "Wir sind sehr enttäuscht für alle Patienten, die sich eine wirksamere Darmspiegelung wünschen und sind mit den Schlussfolgerungen der FDA überhaupt nicht einverstanden", lässt sich in der Mitteilung COSMO-Chef Alessandro Della Chà zitieren. Der Entscheid der FDA berücksichtige das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Methylenblau MMX nicht und auch nicht den hohen medizinischen Bedarf.

COSMO will sich nun so schnell wie möglich mit Vertretern der FDA treffen.

Da nun keine Kosten für die Markteinführung von Methylenblau MMX und das Vertriebsteam anfallen werden, müsse auch der Ausblick für 2018 nicht angepasst werden, auch wenn die entsprechenden Umsätze ausfielen.

Am Markt geriert die Aktie enorm unter Druck. Im frühen Handel brachen die Papiere um rund 16 Prozent ein - aktuell müssen sie 13,92 Prozent auf 111,90 Franken abgeben.

cf/rw

Dublin (awp)