CEVA schliesst Refinanzierung ab und spart jährlich 100 Mio Dollar Zinskosten

Der Logistiker CEVA hat seine umfassende Refinanzierung von 1,4 Milliarden US-Dollar am Freitag abgeschlossen.

Damit senkt der Konzern seine jährlichen Zinskosten um über 100 Millionen Dollar. CEVA verspricht sich von der verbesserten finanziellen Situation, das Wachstum zu beschleunigen.

Zudem könnten durch eine weitere Verbesserung des Betriebsgewinns auf Stufe EBITDA und tieferen Zinskosten in der zweiten Jahreshälfte 2018 darüber hinaus positive Geldflüsse (Cash Flows) erzielt werden, teilte CEVA am Montag mit.

CEVA hat mit einer Ausnahme alle früheren Kreditlinien und Verschreibungen zurückgezahlt oder abgelöst. So platzierte CEVA eine Anleihe über 300 Millionen Euro zu 5,25 Prozent bis 2025. Dazu kommen ein gesichertes Darlehen von 475 Millionen Dollar bis 2025 und eine Kreditlinie (gesicherter revolvierender Kredit) von 585 Millionen Dollar bis 2023.

Bei der Aufnahme von neuen Geldern habe das Unternehmen attraktive Bedingungen erzielt, hiess es in der Mitteilung. CEVA habe längere Laufzeiten, mehr Flexibilität und eine bessere Liquidität erreicht. Durch den kürzlich erfolgten Börsengang und die Refinanzierung habe CEVA ungefähr 1,2 Milliarden Dollar Eigenkapital und rund 1,4 Milliarden Dollar an neuem Fremdkapital aufgenommen. Dazu kommen 450 Millionen Dollar an ABS/ABL-Instrumenten.

tt/kw

Baar (awp)