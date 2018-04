Bundesregierung würde notfalls mit Assad reden

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung schliesst Gespräche mit dem syrischen Diktator Baschar al-Assad nicht aus. Es brauche ein Ende der Gewalttaten und dann einen politischen Prozess, "unter Beteiligung aller", die im Lande etwas zu sagen hätten, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Eine langfristige Zukunftslösung für Syrien sei nur ohne Assad vorstellbar, betonte Seibert. Aber da müsse man erst einmal hinkommen.

Seibert bekräftigte, das Urteil der Bundesregierung über Assad sei doch klar. Dieser zeige jeden Tag, zu welcher Brutalität er fähig sei. Allerdings sei Assad noch Präsident und haben weite Teile des Landes unter seine Kontrolle gebracht.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes betonte, zunächst müsse das Bestreben der internationalen Politik einem Waffenstillstand gelten.

In Brüssel tagten dazu am Montag die EU-Aussenminister. Der deutsche Minister Heiko Maas suchte den Schulterschluss mit Frankreich. Berlin und Paris würden für einen politischen Prozess werben und auf einen konstruktiven Beitrag Russlands drängen, sagte der SPD-Politiker vor dem Treffen. Ziel müsse es sein, die UN-Verhandlungen wieder in Gang zu bringen.

