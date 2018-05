Bucher Hydraulics erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Wuxi Deli Fluid Technology Co., Ltd. in China

Medienmitteilung

Wuxi Deli Fluid Technology Co., Ltd. (Wuxi Deli) mit Sitz in Wuxi in der Provinz Jiangsu, China, wurde 2004 gegründet. Zu Wuxi Deli gehört das Unternehmen Wuxi Deli Hydraulics Co., Ltd., das 1956 als Staatsbetrieb gegründet und 2000 in eine private Kapitalgesellschaft umgewandelt wurde. 2017 erzielte Wuxi Deli im Hydraulikbereich mit etwa 320 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund CHF 40 Mio. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von hydraulischen Pumpen und Kompaktaggregaten in China und konnte in den vergangenen Jahren sein Exportgeschäft erfolgreich auf- und ausbauen.

Das Joint Venture wird in die Organisation von Bucher Hydraulics eingegliedert und unter dem Namen Bucher Hydraulics (Wuxi) Co., Ltd. auftreten. Der bisherige operative Leiter des Hydraulikgeschäfts von Wuxi Deli wird zum Geschäftsführer ernannt.

Mit dem Joint Venture wird Bucher Hydraulics zu einem weltweit massgebenden Anbieter von Kompaktaggregaten und erhöht gleichzeitig die lokale Präsenz im wichtigen und weiter wachsenden chinesischen Markt.

Bucher Hydraulics ist ein international führender Hersteller moderner Hydrauliksysteme, die weltweit in Kundenprodukte eingebaut werden. Das breite Angebot umfasst Pumpen, Motoren, Ventile, Zylinder, Antriebsaggregate, Aufzugsantriebe und Steuerungen mit zugehöriger Elektronik. Die Produktionsstandorte und Vertriebsgesellschaften in Europa, Asien, den USA und Brasilien sichern Marktpräsenz und grosse Kundennähe. Der Hauptsitz von Bucher Hydraulics befindet sich in Klettgau, Deutschland. 2017 erzielte Bucher Hydraulics mit 2300 Mitarbeitenden einen Umsatz von CHF 550 Mio.