Bucher Emhart Glass: Vollständige Übernahme des Joint Ventures in China

Medienmitteilung

Bucher Emhart Glass ist Weltmarktführer für hochmoderne Technologien zur Formung und Prüfung von Glasbehältern. Das Angebot umfasst Glasformungs- und Inspektionsmaschinen, Kontroll- und Automationssysteme, Komponenten und Teile sowie Beratung und Dienstleistungen für die Glasbehälterbranche. Shandong Sanjin Glass Machinery Co., Ltd mit Sitz in Zibo in der Provinz Shandong, China («Sanjin»), ist in China Marktführer für Glasformungsmaschinen.

2011 erwarb Bucher Emhart Glass einen Anteil von 63% an Sanjin. Diese Übernahme bildete sowohl regional als auch in Bezug auf das Produktangebot einen wichtigen strategischen Entwicklungsschritt. Sanjin produziert standardmässige Glasformungsmaschinen, Inspektionsmaschinen und Kühlöfen speziell für den chinesischen Markt. Bucher Emhart Glass exportiert hochmoderne Glasformungs- und Inspektionsmaschinen und beliefert somit ausschliesslich das chinesische High-end-Segment.

Die vollständige Übernahme von Sanjin durch Bucher Emhart Glass wird in den nächsten Monaten abgeschlossen sein. Sie wird eine noch intensivere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen sowie die systematische und direkte Umsetzung von Know-how in den Bereichen Technologie, Produktionseffizienz und Produktentwicklung ermöglichen. Sanjin wird zudem die Best Practices und Managementprozesse von Bucher Emhart Glass besser nutzen können.

Die vollständige Übernahme wird von der dynamischen Entwicklung des wichtigen chinesischen Marktes stark profitieren und die Marktposition von Sanjin weiter festigen. Sanjin wird seinen Markennamen behalten, was das Engagement von Bucher Emhart Glass auf dem chinesischen Glasbehältermarkt belegt und weiterhin hervorragende Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden entwickeln und anbieten.