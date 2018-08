Britannia Pharmaceuticals Ltd : L'étude TOLEDO montre que la perfusion d'apomorphine procure un soulagement des fluctuations motrices persistantes chez les patients atteints de la maladie de Parki...

LONDRES, August 5, 2018 /PRNewswire/ --

Britannia Pharmaceuticals Ltd a annoncé la publication des résultats de la phase en double-aveugle de l'étude TOLEDO dans la revue Lancet Neurology[1].

Le traitement à base d'APO-go®/MOVAPO® (apomorphine) administré par perfusion sous-cutanée pendant 12 semaines a entraîné des réductions considérablement plus importantes du temps OFF (périodes pendant lesquelles les médicaments contre la MP ne fonctionnent pas) comparativement aux valeurs initiales ou au placebo : -2,47 h/jour par rapport à -0,58 h/jour respectivement - soit une différence de traitement de presque 2 heures (p=0,0025) et une variation double du temps OFF reconnu comme significatif par les patients atteints de la MP. Ces réductions ont été observées pendant la première semaine du traitement à base d'APO-go®/MOVAPO® administré par perfusion.

Comparativement au placebo, des augmentations considérablement plus importantes du temps ON (périodes de bonne maîtrise motrice) sans dyskinésie gênante - « bon » temps ON - par rapport aux valeurs initiales ont été observées avec APO-go®/MOVAPO® en perfusion : 2,77 h/jour contre 0,80 h/jour respectivement (p=0,0008), et les patients ont également pu réduire le dosage et le nombre d'administrations de médicaments contre la MP pris en concomitance par voie orale de manière significative (p=0,0014).

APO-go®/MOVAPO[®/] par perfusion est une thérapie établie pour le MP, une maladie caractérisée par une dégénérescence progressive des neurones contenant de la dopamine dans le cerveau, provoquant une perte de la maîtrise motrice TOLEDO est le premier essai multicentrique, randomisé, à double-aveugle étudiant son efficacité et son innocuité chez les patients atteints de la MP, et a été mené sur 107 patients dont les symptômes n'étaient pas maîtrisés malgré l'administration de plusieurs traitements médicamenteux dans 23 hôpitaux à travers 7 pays.

Des améliorations cliniques ont été constatées dans l'évaluation du traitement des patients : un nombre considérablement plus élevé de patients traités par perfusion d'APO-go®/ MOVAPO® ont jugé leur état « amélioré » (71 %) comparativement au placebo (18 % ; p<0,0001).

La professeure Regina Katzenschlager, chercheuse principale de l'étude TOLEDO, a commenté :

« TOLEDO constitue un ajout important à nos connaissances, procurant des preuves de niveau 1 pour la première fois et confirmant les précédentes études observationnelles. La perfusion d'apomorphine est un traitement efficace et bien toléré par les patients affichant des fluctuations débilitantes en réponse à leur traitement malgré une thérapie optimisée. »

Le professeur Andrew Lees, chercheur dans l'essai clinique pivot qui a découlé sur l'autorisation de l'utilisation de l'apomorphine pour le traitement de la MP, a ajouté :

« Nous espérons que les résultats positifs de l'étude TOLEDO contribueront à s'assurer que la perfusion d'apomorphine, qui est administrée à l'aide d'une mini-pompe ambulatoire, soit incorporée dans les directives nationales relatives au traitement de la MP. »

L'étude TOLEDO est sponsorisée par Britannia Pharmaceuticals Ltd., qui fait partie du groupe de sociétés et fabricant de produits à base d'apomorphine STADA Arzneimittel AG.

Fondée en 1982, Britannia Pharmaceuticals Limited est une société pharmaceutique basée à Reading, au Royaume-Uni, qui se spécialise dans le marché de la neurologie.

Britannia est détenue par STADA Arzneimittel AG, qui est basée à Francfort.

Les produits APO-go® sont commercialisés au Royaume-Uni par Britannia Pharmaceuticals Ltd et ont été transférés avec l'acquisition de Britannia au sein du portefeuille STADA en 2007. En dehors du Royaume-Uni, les produits APO-go® sont commercialisés par l'intermédiaire de partenaires affiliés et sous licence.

Renseignements complémentaires sur :

Britannia Pharmaceuticals Ltd :

http://www.britannia-pharm.com

Étude TOLEDO :

https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02006121?term=NCT02006121&rank=1

Pour le résumé des caractéristiques de l'APO-go® par perfusion :

https://www.medicines.org.uk/emc/product/3908/smpc

[1]Katzenschlager R, et al. Lancet Neurology, 2018. Publié en ligne le 25 juillet 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(18)30239-4