Boring Company: Elon Musk nennt Details zu seinen Lego-Plänen

Im ersten Moment hat es sich für viele sicher wie ein Scherz angehört. Nun will Elon Musk jedoch tatsächlich liefern. Im März kündigte er an, aus dem Tunnelfels-Material, das infolge der Bohrungen seiner Boring Company entsteht, Bausteine herstellen zu wollen. Inzwischen gibt es erste Einzelheiten.

Bausteine für preiswerten Wohnbau

"Die Boring Company wird aus der durch die Tunnelbohrungen ausgegrabenen Erde Bausteine für den preiswerten Wohnbau herstellen", hiess es am Montag in einem Tweet von Elon Musk. Die Aussage wurde auch von einem Unternehmenssprecher bestätigt.

The Boring Company will be using dirt from tunnel digging to create bricks for low cost housing - Elon Musk (@elonmusk) 7. Mai 2018

Während die Bausteine verkauft werden, sollen sie auch auch als Bauteile für zukünftige Boring Company-Büros dienen. Bereits im November kündigte der 46-Jährige seine Idee mit den ungewöhnlichen Bauteilen an. Sie sollen ähnlich wie Lego -Steine aussehen, zusammensteckbar sein, an die seismographischen Bedingungen Kaliforniens angepasst sein und aufgrund vorhandener Luftlöcher ein leichtes Gewicht haben.

Kritik: Sind Musks Bausteine wirklich die bessere Option?

Musks Tweet lässt erschliessen, dass die Preise für den Gebäudebau durch das Baumaterial sinken würden. "Doch das ist nicht der Fall", meint Juan Matute, Universitätsprofessor an der University of California in Los Angeles. Zumindest in Kalifornien seien es vor allem die Faktoren Land und Arbeitskraft, die Einfluss auf die Preise hätten. Zudem ist der Wohnungsbau mit Bausteinen laut einem Bericht der Nachrichtenseite Bloomberg weitaus teurer. Denn der Umstand, der beim Aufbau von Ziegelwänden entsteht, sei weitaus grösser als beispielsweise bei einem Plattenbau. Darüber hinaus seien Bausteine nicht sicherer gegen Erdbeben. Bauordnungen verlangen, dass bei einer Massivbauweise Stützen aus Bewehrungsstahl zusätzlich aufgebaut werden.

Für sein neues Vorhaben will Musk die Erde verwenden, die aus allen Bohrtätigkeiten des Unternehmens abgehoben wird. Bislang wurden diese allerdings nur auf seinem Grundstück im kalifornischen Hawthorne durchgeführt. Und das stellt ihn vor die nächste Herausforderung: Los Angeles' Boden ist nämlich zum Grossteil durch Chemikalien verunreinigt, was dazu führen kann, dass Musks Erde nicht für Bausteine verwendet werden kann.

Musk ist allerdings nicht dafür bekannt, sich schnell entmutigen zu lassen. Nach dem erfolgreichen Vertrieb eines Boring Company-Flammenwerfers scheint es nicht abwegig, dass der Tesla-Chef auch mit seinen Hausbau-Ziegelsteinen Erfolg haben könne.

Redaktion finanzen.ch