Bombardier Transportation / Bombardier gewinnt Vertrag über die Lieferung von 40 regionalen Hochgeschwindigkeitszügen an Vasttrafik in Schweden . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

- Elektrische Hochgeschwindigkeitstriebzüge zur Kapazitätserweiterung der Region Vastra Gotaland in Schweden BERLIN, DEUTSCHLANDEine schwedische Version dieser Pressemitteilung ist erhältlich auf http://media3.marketwire.com/docs/20180406_Sweden_SE.pdf Hinweis an die Redaktion: Die Fotos zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter den folgendem Links: Vertragsunterzeichnung mit Vasttrafik Bombardiers Hochgeschwindigkeitszug für Vasttrafik Der branchenführende Anbieter von Mobilitätslösungen, Bombardier Transportation, gab heute bekannt, dass er mit Vasttrafik einen Vertrag über die Lieferung von 40 elektrischen Hochgeschwindigkeitstriebzügen unterzeichnet hat, um den Bedarf des wachsenden Regionalverkehrs in der schwedischen Region Vastra Gotaland zu bedienen. Die voraussichtlichen Einnahmen für diesen Vertrag betragen etwa 3,8 Milliarden SEK (452 Millionen USD, 368 Millionen Euro). Der Vertrag beinhaltet eine Option für 60 weitere Züge. Die Auslieferung soll 2021 beginnen. Lars Holmin, Chairman of the Board bei Vasttrafik, sagte: "Seit der Gründung von Vasttrafik im Jahr 1999 hat sich das Fahrgastaufkommen pro Zug mehr als verdoppelt. Wir stehen kontinuierlich vor der Herausforderung, das Ziel von 135.000 Zugfahrten pro Tag zu erfüllen, das der Landkreis vorgibt. Wir sehen einen stetigen Anstieg bei der Anzahl von Zugpassagieren und wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Die neuen Züge werden zu noch attraktiveren Fahrten für unsere Kunden beitragen. Marina Sundman, Sales Director, Bombardier Transportation, sagte: "Wir sind stolz, die Bemühungen von Vasttrafik zu unterstützen, eine höhere Nachfrage nach öffentlichem Transport zu bedienen. Unsere langjährige Partnerschaft mit Vasttrafik, die von unseren Teams in den Depots in Savenas und Falkoping unterstützt wird, haben das Fundament dafür geschaffen, die neuen Züge zu konzipieren. Wir möchten regionales Wachstum unterstützen, indem wir die ideale Mobilitätslösung liefern, die Komfort und Einfachheit für die Fahrt jedes einzelnen Passagiers gewährleistet. Dieser wichtige Auftrag ist eine Bestätigung für die Qualität der Produkte, die Bombardier konzipiert, entwickelt, sowie für die Services für den nordischen Markt." Die dreiteiligen Züge sind konzipiert für hohe Kapazität, hervorragenden Passagierkomfort, geringe Betriebskosten und die Möglichkeit, unter den harten Wetterbedingungen zu operieren, die in den Nordländern vorherrschen. Mit einem Fokus auf den einzigartigen Bedarf von Vastra Gotaland bietet Bombardier eine Lösung an, die hochzuverlässig und sicher für alle Personen innerhalb und ausserhalb des Zugs ist sowie diagnostische Fähigkeiten besitzt, um die Verfügbarkeit zu erhöhen, wodurch eine hohe Fahrplaneffektivität gewährleistet wird. Die Züge werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h betrieben, bieten Sitzplätze für 270 Passagiere und sind unter anderem mit Wi-Fi, Niederflur- und Mehrzweckbereichen ausgestattet. Die Erfahrung von Bombardier in der Lieferung und Instandhaltung von Hochgeschwindigkeitszügen in der Region aus den letzten 15 Jahren liefert einen Vorteil, da die neuen Züge für den Bedarf der Zugführer, des Fahr- und Wartungspersonals optimiert sind. Das attraktive nordische Design und der niedrige Energieverbrauch wird über Jahrzehnte hinweg einen intelligenten und nachhaltigen Lebensstil unterstützen. Über Bombardier Transportation Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Schienenverkehrstechnologien und verfügt über das branchenweit breiteste Portfolio. Bombardier deckt das gesamte Spektrum von Lösungen für den Schienenverkehr ab, von Zügen über Teilnetze bis hin zu Signaltechnik. Das Unternehmen bietet auch komplette Verkehrsnetze, E-Mobility-Technik sowie Wartungsleistungen an. Bombardier Transportation ist stets bestrebt, Innovationen zu tätigen, und leistet kontinuierlich Pionierarbeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Mobilität. Das Unternehmen bietet integrierte Komplettlösungen an, die für Betreiber, Passagiere und die Umwelt gleichermassen vorteilhaft sind. Bombardier Transportation hat seinen Hauptsitz in Berlin in Deutschland, beschäftigt etwa 39.850 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen in mehr als 60 Ländern. Über Bombardier Bombardier ist ein weltweiter Marktführer im Transportwesen mit mehr als 69.500 Mitarbeitern in vier Geschäftssegmenten und baut innovative und revolutionäre Flugzeuge und Züge. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein erstklassiges Transporterlebnis, das neue Standards in Sachen Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit schafft. Bombardiers Hauptsitz befindet sich in Montreal, Kanada, und das Unternehmen verfügt über Produktions- und Maschinenbaustandorte in 28 Ländern in den Segmenten Transportwesen, Geschäftsflugzeuge, Verkehrsflugzeuge sowie Flugzeugstrukturen und Ingenieurleistungen. Die Aktien von Bombardier werden an der Toronto Stock Exchange (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 hat Bombardier Umsatzerlöse in Höhe von 16,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Nachrichten und Informationen stehen unter bombardier.com zur Verfügung, oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier. Anmerkungen für die Redaktion Um Pressemitteilungen zu erhalten, besuchen Sie bitte den Abschnitt RSS Feed. Bombardier ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bombardier Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. Für spezifische Presseanfragen können Sie auch einen unserer Ansprechpartner weltweit kontaktieren. Ansprechpartner: Marina Sundman Sales Director +46 76 723 16 44 marina.sundman@rail.bombardier.com Medienkontakte des Konzerns +49 30 98607 1687 press@rail.bombardier.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Bombardier Transportation via Globenewswire