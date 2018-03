SMI geht kaum verändert in die Feiertage -- DAX schliesst weit im Plus

Am Donnerstag, dem letzten Handelstag der verkürzten Karwoche, zeigte sich der heimische Aktienmarkt zurückhaltend.

Der SMI legte noch zum Handelsstart zu. Im weiteren Verlauf zeigte er sich unentschlossen - nachdem er im frühen Donnerstagshandel zwischenzeitlich in die Gewinnzone klettern konnte, fiel dann jedoch erneut zurück. Letztendlich wies das Börsenbarometer einen Abschlag von 0,17 Prozent auf 8'751,47 Punkte aus.

Der SPI sowie der SLI zeigten sich ebenfalls volatil und gingen 0,11 Prozent leichter bei 10'189,89 Zählern, bzw. 0,05 Prozent höher bei 1'434,68 Punkten ins Wochenende.

Am Schweizer Aktienmarkt war am Gründonnerstag nach einer bewegten Börsenwoche etwas Ruhe eingekehrt. Die Börse hatte die verkürzte Woche von den Sorgen um einen Handelskrieg zwischen den USA und China belastet äusserst schwach in Angriff genommen, und der SMI rutschte zwischenzeitlich bis auf 8'500 Zähler ab. Auf solch tiefem Niveau lag der Index zuletzt vor Jahresfrist. Die beiden letzten Handelstage standen dann allerdings im Zeichen einer technischen Gegenbewegung.

Auf die verlängerte Osterpause hin gebe es Signale, die auf eine Entspannung hindeuteten, meinte ein Händler. Der drohende Handelskrieg sei aber noch nicht vom Tisch. Immerhin deuteten Äusserungen von Spitzenpolitikern darauf hin, dass die von US-Präsident Trump angekündigten Strafzölle auf chinesischen Waren doch noch abgewendet werden könnten. Auf die Stimmung hatte im Lauf der Woche zudem der Ausverkauf im Technologie-Sektor gedrückt. Am Mittwoch traf es den Onlinehändler Amazon, dessen Marktmacht Donald Trump begrenzen möchte.

DAX schliesst mit Plus

Der DAX startete moderat im Plus in den Donnerstag, baute seine Gewinne im Verlauf jedoch deutlich aus. Er gewann 1,31 Prozent auf 12'096,73 Zähler.

Am deutschen Aktienmarkt hatte sich am letzten Handelstag der Karwoche eine positive Stimmung durchgesetzt. Gestützt wurde der deutsche Leitindex vor allem von Käufen im Automobilsektor, nachdem Renault und Nissan nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine Fusion sprechen.

Beim Belastungsfaktor Handelskrieg zwischen den USA und China waren neue negative Nachrichten ausgeblieben. Auch das trug kurz vor dem Osterwochenende zu stabilen Aktienmärkten bei.

Zieht man den Fokus weiter auf, ist das Resümee jedoch trist: An diesem Donnerstag endete das erste Börsenquartal 2018 - und mit einem DAX-Verlust von fast 1'000 Punkten oder rund 6 Prozent fällt die Bilanz ausgesprochen düster aus. In Deutschland "sind die Anleger inzwischen sehr pessimistisch", sagte Markus Reinwand von der Helaba.

finanzen.ch / Dow Jones / awp