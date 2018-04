SMI im Plus -- DAX nimmt weiteren Anlauf auf 12'600 Punkte

Zu Handelsbeginn gab der SMI noch 0,2 Prozent auf 8'829.22 Punkte nach, inzwischen ist er jedoch ins Plus gedreht und kann sich zeitweise näher an die Marke von 8'900 Punkten herantasten. Auch der Der SLI sowie der SPI weisen grüne Vorzeichen aus.

Insbesondere die Entspannung im Korea-Konflikt sorgte für eine Stimmungsaufhellung, hiess es im Handel. Nordkorea hat einen Atomwaffen-Verzicht in Aussicht gestellt, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen.

Von der Konjunkturseite meldete die EZB am Morgen einen schwächer als erwarteten Anstieg der Geldmenge, während die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen zulegte. Die Inflation in Italien war geringer als prognostiziert, was die Zinserwartungen dämpft. Demgegenüber bleiben die US-Strafzölle weiter ein Thema. Ob der US-Präsident Trump die vorläufige Ausnahme für die EU verlängern wird bleibt weiter fraglich. Im Laufe der Woche rücken zudem wichtige US-Konjunkturdaten sowie die Sitzung des Fed in den Fokus. Steigende Zinssorgen könnten sich für die Börsen als Dämpfer erweisen. Hierzulande hat das KOF-Konjunkturbarometer im April einen leichten Anstieg ausgewiesen.

DAX kämpft mit 12'600-Punkte-Marke

Der DAX ist mit leichten Gewinnen in die durch den Maifeiertag verkürzte Handelswoche gestartet. Der deutsche Leitindex eröffnete 0,2 Prozent höher bei 12'606,27 Punkten und steht nun auf Vortagesniveau.

Seit Mitte April nahm der DAX bereits mehrfach Anlauf auf die Marke von 12'600 Punkten, konnte sie jedoch jeweils nur im Handelsverlauf kurzzeitig überwinden.

Die asiatischen Börsen geben einen positiven Trend vor. Hier freuen sich die Anleger vor allem über Entspannung mit Nordkorea. Das isolierte Land will nach südkoreanischen Angaben auf seine Atomwaffen verzichten, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen. Zudem habe der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un beim Gipfeltreffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In am Freitag zugesagt, das Atomtestgelände Punggye-ri im Nordosten des Landes im Mai zu schliessen.

Im Streit um die Einführung von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union rückt das Ende der Schonfrist an diesem Dienstag (1. Mai) immer näher. Die EU-Kommission will bis zuletzt versuchen, Zölle für die EU-Mitglieder abzuwenden.

Unter den Einzelwerten stehen die Papiere der Deutschen Telekom im Fokus. Die Telekom-Tochter T-Mobile US schluckt nun doch den US-Rivalen Sprint - im dritten Anlauf.

Im Wochenverlauf richten die Anleger ihr Augenmerk auf die Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch und den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zuletzt war die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit mehr als vier Jahren wieder über 3 Prozent gestiegen - eine Entwicklung, die die Attraktivität von Aktien schrittweise verschlechtern kann.

Redaktion finanzen.ch / awp international