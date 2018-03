Der Dow Jones zeigte sich zur Startglocke mit grünen Vorzeichen und tendiert weiterhin im Plus. Der NASDAQ Composite pendelt um die Nulllinie.

Die Wall Street dürfte das zu Ende gehende Quartal mit Verlusten beschliessen, auch wenn es am letzten Handelstag leicht nach oben geht. Die Sorgen vor steigenden Zinsen und solche über einen drohenden Handelskrieg und nicht zuletzt die jüngsten Turbulenzen im Technologiesektor fordern seit Ende Januar ihren Tribut. Vor dem langen Wochenende, am Karfreitag ruht der Börsenhandel in den USA, sei kaum mit aufkeimender Kauffreude zu rechnen, um das Blatt auf Quartalssicht noch zu wenden, heisst es im Handel.

Trotz der Tagesaufschläge sei nicht damit zu rechnen, dass die Risikofreude vor dem langen Wochenende besonders ausgeprägt ausfalle, denn zuviel könne über Ostern passieren - dies gelte insbesondere für das Weisse Haus. Denn US-Präsident Donald Trump sei eine ziemlich unberechenbare Grösse, so eine Einschätzung im Handel. "Man verliert Geld bei festverzinslichen Papieren und man verliert Geld bei Aktien: Die durchschnittliche Bilanz zum Quartalsende wird negativ ausfallen", sagt CEO Philip Blancato vom Vermögensverwalter Ladenburg Thalmann.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones