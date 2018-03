SMI und DAX vorbörslich ohne klare Richtung

Der SMI gab zu Handelsbeginn am Mittwoch deutlich ab. Bis zum Nachmittag dominierten weiterhin die Bären das Börsengeschehen. Nach dem Start der Wall Street setzte sich jedoch die Kauflaune bei Anlegern durch und das Börsenbarometer ging 1,36 Prozent höher bei 8'765,65 Punkten in den Feierabend.

Der SPI und der SLI zeigten ähnliche Ausschläge. Letztendlich legte der SPI 1,12 Prozent auf 10'201,62 Zähler zu, während der SLI einen Aufschlag von 0,99 Prozent auf 1'434 Punkte auswies.

Gemischte Signale sehen Händler für den Handelsstart am Gründonnerstag. "Der grosse Einbruch an Wall Street ist gestern ausgeblieben", sagt ein Händler. Obwohl sich US-Präsident Donald Trump nach dem Handel mit China nun angeblich Amazon vorknöpfen will, erholte sich die Aktie am Vorabend von ihrem Einbruch. Nach über 7 Prozent Minus gingen Amazon mit 4,4 Prozent Verlusten aus dem Handel, nachdem die Sprecherin des Weissen Hauses konkrete Pläne gegen das Unternehmen von sich gewiesen hatte. Facebook, die am Vortag belastet hatten, schlossen sogar 0,5 Prozent im Plus. Netflix fielen dagegen um 5 Prozent. Der Ausverkauf der einst populären "FANG-Stocks" geht damit weiter. Wegen der Nähe des S&P-500-Index zum 200-Tage-Durchschnitt strahle dies aber nicht auf den breiten Markt aus, heisst es. Er schloss nur 0,3 Prozent leichter. Ob Europas Börsen von dieser Stabilisierung profitieren können, bleibt aber offen. "Die letzte Funds Manager Survey von Merrill Lynch hat ergeben, dass Deutschland als der zweitempfindlichste Aktienmarkt weltweit angesichts des weiter laufenden Handelsthemas gesehen wird", so der Händler weiter.

DAX vorbörslich ohne klare Richtung

Der DAX dämmte seine anfänglichen Verluste im gestrigen Handel zwar ein, konnte sich jedoch nicht vom negativen Terrain lösen. Er beendete den Tag 0,25 Prozent tiefer bei 11'940,71 Punkten.

Am Donnerstag vor dem Osterfest zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zunächst kein klarer Trend ab.

