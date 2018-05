Der SMI startete auf 8'753,05 Zählern mit einem Plus von 0,27 Prozent, danach baute er seinen Gewinn zunächst weiter aus. Ebenso zeigen sich der SLI und der SPI aktuell fester.

Die gescheiterte Regierungsbildung in Italien sorgt sowohl am Schweizer Aktienmarkt als auch in Europa für minimale Erholungstendenzen.

Da die Märkte in den USA und Grossbritannien an diesem Montag wegen Feiertagen geschlossen bleiben, bleiben generell auch in der neuen Woche die wirtschafts- und geopolitischen Brandherde Hauptthemen. Gerade die politischen Kapriolen in Italien dürften laut Marktteilnehmern für einen verstärkten Fokus auf den Franken sorgen. Immerhin schien der Franken in den vergangenen Tagen seinen Ruf als sicherer Hafen wiedererlangt zu haben.

DAX unter 13'000

Der DAX verbucht zum Handelsstart ein Plus von 0,62 Prozent bei 13'016,55 Indexzählern, kann seine Gewinne im Anschluss aber nicht ganz halten und rutscht wieder unter die 13'000-Punkte-Marke und gibt leicht nach.

Eine Neuwahl in der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone scheint kaum mehr abwendbar. Damit sieht Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners in Italien "wieder alles auf Anfang". "Neuwahlen verlängern die politische Unsicherheit gleich um mehrere Monate", schrieb Altmann.

