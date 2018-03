SMI und DAX leichter erwartet

Der SMI ging am Dienstag bereits mit deutlichen Gewinnen in den Handel und hielt sich oberhalb der Nulllinie. Er ging mit einem Aufschlag von 1,52 Prozent bei 8'638,42 Punkten in den Feierabend.

Der SPI schloss 1,46 Prozent fester bei 10'088,78 Zählern. Der SLI gewann 1,41 Prozent auf 1'419,93 Punkte.

Nach der kräftigen Erholung am Vortag dürften die Notierungen an Europas Börsen zur Eröffnung am Mittwoch wieder auf Talfahrt gehen. Nach der Entspannung vom Wochenbeginn nimmt die Risikoaversion unter den Anlegern wieder zu. Ursächlich sind negative Vorgaben der Wall Street - hier geriet vor allem der Technologiesektor im späten Handel unter erheblichen Abgabedruck. Unter den Anlegern geht die Angst vor einer schärferen Regulierung des Sektors infolge des Datenskandals rund um Cambridge Analytica um. Auch soll die US-Regierung Pläne haben, Investitionen in den Sektor durch ausländische Investoren einzuschränken. Nach den konzilianten Tönen aus China und dem Weissen Haus vom Wochenende scheint damit das Thema Protektionismus wieder auf der Agenda. Wie die Deutsche Bank unlängst anmerkte, dürfte der drohende Handelskonflikt die Börsen für längere Zeit belasten.

DAX leichter erwartet

Der DAX zog im gestrigen Handel ebenfalls deutlich an und übersprang zwischenzeitlich die psychologisch wichtige 12'000-Punkte-Marke. Er beendete den Tag 1,56 Prozent höher bei 11'970,83 Punkten.

Die kräftigen Verluste an der US-Technologiebörse Nasdaq dürften den Anlegern in Deutschland die Stimmung am Mittwoch vermiesen. Nach der kräftigen Erholung des DAX am Vortag geht es nun erneut abwärts mit den Kursen. Die Achterbahnfahrt geht also munter weiter.

Marktteilnehmer sorgten sich nun, dass die USA chinesischen Investitionen in wichtige Technologien einen Riegel vorschieben könnten, sagte Experte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Der Schutz geistigen Eigentums könne der zentrale Punkt der von US-Präsident Donald Trump eingeschlagenen Handelspolitik sein. McCarthys Kollege Michael Hewson wies zudem daraufhin, dass am US-Aktienmarkt die Gewinne der vergangenen 18 Monate grösstenteils auf das Konto von Technologiewerten gegangen seien. Christian Schmidt von der Helaba beklagte die "insgesamt fehlende Aufwärtsdynamik". Der deutsche Leitindex habe es zuletzt nicht mehr über die Marke von rund 12'000 Punkten geschafft. Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel sagte, die Marktlage sei "kurz- bis mittelfristig nichts für schwache Nerven".

finanzen.ch / Dow Jones / awp