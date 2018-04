SMI wenig bewegt -- DAX weiter auf Erholungskurs

Der SMI startete mit 8'838,18 Punkten kaum verändert in den Tag und bewegt sich auch anschliessend auf diesem Niveau. Der SLI und der SPI pendeln indes ebenfalls um den Vortagesschluss.

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag kaum verändert aufgenommen. Damit kann der Leitindex SMI die am Vortag eingeschlagene Aufwärtsbewegung vorerst nicht fortsetzen, auch wenn die freundlichen US-Vorgaben auf eine festere Eröffnung hingedeutet hatten. Vor dem Wochenende dürften sich die Anleger wohl etwas in Zurückhaltung üben, ist am Markt zu hören. Für Bewegung könnten am Nachmittag vorläufige Zahlen zum US-BIP im ersten Quartal sorgen.

Für Entspannung hatten bei den Aktien zuletzt die rückläufigen Anleihenrenditen gesorgt. Positive Signale gibt es auch in einigen geopolitischen Fragen: So haben Nord- und Südkorea auf höchster Ebene Gespräche aufgenommen und in Washington will Bundeskanzlerin Merkel bei US-Präsident Trump das Atomabkommen mit Iran und die von den USA lancierten Handelszölle thematisieren. Die Sorge um Handelskonflikte hatte den Aktienmärkte in den vergangenen Wochen zugesetzt. Wohl auch deshalb bekräftigte EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag den expansiven geldpolitischen Kurs.

Neue Impulse dürften neben der Berichtssaison von Zahlen zum Wirtschaftswachstum kommen.

DAX auf grünem Terrain

Der DAX begann den Freitagshandel mit einem Aufschlag von 0,58 Prozent auf 12'572,72 Zähler. Im weiteren Verlauf kann er ebenfalls Gewinne einfahren.

Zuletzt gut gelaufene US-Börsen in Verbindung mit wieder gesunkenen Anleiherenditen dürften am letzten Handelstag der Woche den deutschen Aktienmarkt positiv beeinflussen. Damit ist die Marke von 12'600 Punkten wieder in Reichweite, mit der der Leitindex im Wochenverlauf immer wieder gerungen hatte.

Derweil geht die Berichtssaison in Deutschland am Freitag weiter, wenn auch mit etwas weniger Fahrt als am Vortag. Aus dem DAX berichten der Autobauer Daimler und der -zulieferer Continental. Hinzu kommen einige Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Geschäftszahlen.

Wichtig mit Blick auf die zuletzt angespannten Handelsbeziehungen ist auch das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump in Washington.

Redaktion finanzen.ch / APA / Dow Jones