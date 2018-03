Auch am Dienstag dominieren auf dem US-amerikanischen Börsenparkett die Bullen.

Der Dow Jones wies zur Börseneröffnung grüne Vorzeichen aus und tendiert weiterhin mit moderatem Aufschlag. Der NASDAQ Composite legt ebenfalls zu.

Teilnehmer sprechen nach dem positiven Vortag zum einen von einer Gegenbewegung nach dem Absturz in der Vorwoche. Zum andern ist die Angst vor einem Handelskrieg etwas geschwunden, nachdem am Montag über Gespräche zwischen China und den USA berichtet wurde.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich "vorsichtig hoffnungsvoll" gezeigt, und der chinesische Premier Le Keqiang sagte, beide Seiten seien vernünftig genug, das Problem zu lösen. Die Sorgen vor einem weltweit steigenden Protektionismus hatten in der Vorwoche die Indizes gedrückt. Am Dienstag rücken auch die Börsen in Asien und Europa vor.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires