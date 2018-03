SMI und DAX deutlich höher gestartet

Der SMI startet am Dienstag in der Gewinnzone, nachdem er zum Wochenauftakt mit Abschlägen aus dem Handel ging.

Der SPI sowie der SLI können kurz nach Handelsstart ebenfalls Gewinne verzeichnen.

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt allem Anschein nach auch am Dienstag einen Anlauf, die jüngsten deutlichen Verluste abzuschütteln. Ein erster Versuch war zu Wochenbeginn abgebrochen worden; die Dividendenpapiere litten am Nachmittag unter den belastenden Schlagzeilen zu ausgewiesenen Diplomaten im Zuge der Russlandkrise.

Grund für das heutige Plus sind die sehr guten Vorgaben von der Wall Street, wo es nach versöhnlichen Tönen im sich abzeichnenden US-Handelsstreit im späten Handel kräftig nach oben ging. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte sich zuletzt "vorsichtig hoffnungsvoll" geäussert, dass man sich im Streit um Strafzölle einigen könnte. "Der Handelshurrikan schwächt sich zu einem Handelssturm ab", sagte Marktexperte Michael McCarthy von CMC Markets.

Am übergeordneten Bild hat sich dagegen kaum etwas geändert. Internationale Investoren sind aktuell gegenüber den Unternehmen vorsichtig, die von einem freien Welthandel profitieren. Denn Zollschranken belasten die Gewinne der Unternehmen, die stark von dem Export abhängig sind. Dazu zählen neben den Unternehmen aus Deutschland auch diejenigen aus der Schweiz, die aufgrund eines kaum vorhandenen Binnenmarktes nahezu alle Umsätze im Ausland generieren müssen.

DAX startet deutlich im Plus

Der DAX beginnt den heutigen Handelstag mit einem deutlichen Aufschlag und notiert nun wieder über der psychologisch wichtigen Marke von 12'000 Zählern.

Auch am deutschen Aktienmarkt stehen die Zeichen am Dienstag auf Erholung. Die Sorgen um eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China ebben zunehmend ab. Noch am Vortag war der deutsche Leitindex auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 gerutscht.

Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel hält ein Happy End für den deutschen Leitindex noch vor dem Osterfest allerdings noch immer für möglich. Denn trotz der hohen Verluste sei der Index noch nicht aus dem seit neun Jahren gültigen Aufwärtstrend gefallen. Damit könne sich nun ein "fast schon klassisches Erholungsszenario anbahnen".

finanzen.ch / Dow Jones / AWP