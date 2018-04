Der SMI ging kaum bewegt bei 8'733,98 Punkten in den Handel, kann nun aber kräftig zulegen. Der SLI und der SPI bewegen sich indes ebenfalls auf grünem Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach der schwachen Entwicklung des Vortages positiv in den Handel gestartet. Am Vorabend hatten die jüngsten Quartalszahlen von US-Unternehmen auch in New York dafür gesorgt, dass die Wall Street nach ihrem jüngsten Kursrutsch ein wenig Boden gutmachen konnte. Ein weiterer Renditeanstieg bei den US-Anleihen, bei denen sich die zehnjährige hartnäckig über der wichtigen 3-Prozentmarke hielt, bremste dort allerdings den Schwung etwas aus. Insgesamt dürften die Anleger den Rentenmarkt daher auch am Donnerstag weiter kritisch beäugen.

Damit einher gehen Sorgen vor einer anziehenden Inflation und steigenden Zinsen. Gespannt wird daher am Berichtstag auch nach Frankfurt geblickt, wo der nächste Zinsentscheid der EZB ansteht.

Am hiesigen Aktienmarkt liegt der Fokus auf den Quartalsergebnissen von Roche und Schindler.

DAX mit positiver Tendenz

Der DAX eröffnete 0,21 Prozent leichter bei 12'395,90 Zählern. Aktuell präsentiert er sich etwas fester.

Nach einem schwachen Start hat sich der DAX am Donnerstag auf einen sehr vorsichtigen Erholungskurs begeben. Dabei erlebt die Berichtssaison in Deutschland ihren ersten Höhepunkt, doch negativ aufgenommene Unternehmenszahlen von Konzernen wie der Lufthansa und Covestro drückten den am Vortag schon deutlich gesunkenen deutschen Leitindex zuerst ins Minus, dann aber berappelte der DAX sich und schaffte zaghaft die Wende ins Positive.

"Der Dax sucht noch seine Richtung", fasste Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets am Morgen das Geschehen zusammen. Neben der Berichtssaison hatten die Anleger den US-Anleihemarkt im Blick, der sich zuletzt als Bremsklotz erwiesen hatte. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen verbleibt über der Drei-Prozent-Marke und damit auf ihrem höchsten Niveau seit vier Jahren.

Gespannt wird ausserdem nach Frankfurt geblickt, wo am Nachmittag der nächste Zinsentscheid in der Eurozone ansteht - auch wenn wesentliche Änderungen in der Kommunikationsweise als unwahrscheinlich gelten. "Der Europäischen Zentralbank sind heute die Hände gebunden", merkte Stanzl an. Er sieht die Währungshüter in einer Bredouille zwischen dem Wunsch nach einer normalisierten Geldpolitik, aber nur niedrigem Handlungsdruck durch eine geringe Inflation.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / awp